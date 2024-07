Arturo Miranda, técnico del equipo de Saltos: "Hemos trabajado a diario limitar la presión"

El entrenador jefe de la selección nacional absoluta de saltos, Arturo Miranda, aseguró este jueves que "todos los Juegos" poseen un tipo de presión a la que no están "acostumbrados", por lo que han trabajado "a diario" limitar ese aspecto negativo, al mismo tiempo que destacó que el "secreto" para el éxito es "entrenar muy fuerte" la "consistencia" y la "disciplina". "En todos los Juegos hay un tipo de presión a la que ellos no estaban acostumbrados y hemos trabajado mucho a diario para limitar la presión", expresó el técnico en una rueda de prensa desde París junto al equipo español de saltos. Llegan a París con la experiencia del Mundial de Doha, evento en el que Adrián Abadía y Nico García se hicieron con el bronce en Trampolín 3 m sincronizado. "El secreto es entrenar muy fuerte la consistencia y la disciplina", indicó el entrenador, que avanzó que "las sensaciones de competir no se pueden replicar". En el equipo, García no cree que ese bronce mundialista les postule a él y a Abadía como "pareja candidata a medalla en los Juegos". "Nuestro trabajo es hacerlo lo mejor posible, no fallar en estabilidad y si con eso nos vale, genial", analizó el canario, que indicó que "habrá que aprovechar algún fallo" de los rivales para tocar metal. "Hemos probado la instalación, llevamos tres días con la piscina, las tablas, los trampolines, las sensaciones han sido muy buenas, por lo que por ahora las preocupaciones no han salido. Es una competición en la que hay dos o tres parejas un poco por encima del resto. El que menos falle se colocara 'top 4' o 'top 3', esperemos ser nosotros", analizó García, que celebró el "salto de calidad" de la disciplina por la profesionalización y el apoyo recibido. García, de 29 años, es el veterano de la expedición, y la benjamina Ana Carvajal llega a los Juegos también impulsada por su creciente progresión en el último año. "Con muchas ganas de vivir la experiencia, también de coger experiencia para aspirar a más en el futuro", expresó la madrileña, que logró su billete para París en el Mundial de Fukuoka 2023, con apenas 16 años y en este 2024 tocó la cima europea con su medalla de oro en Plataforma 10 metros. "Los entrenamientos han ido muy bien, la plataforma no resbala, y no hay ninguna preocupación. No soy consciente todavía de que estoy aquí, no lo he asumido hasta el día de la competición. Estoy muy emocionada después de un año complicado", agregó la deportista, mientras Valeria Antolino también se mostró "muy emocionada" por "demostrar el trabajo" realizado en el ciclo olímpico, con el objetivo de "una semifinal o una final".

