Le Senne (Vox), sobre la ruptura de la foto de Picornell: "El Rey ha entendido perfectamente lo que ocurrió"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha asegurado que el Rey Felipe VI "ha entendido perfectamente lo que ocurrió", en relación a la ruptura, según él "accidental", de la fotografía de Aurora Picornell en un pleno de la Cámara balear. Así lo ha asegurado el presidente de la Cámara en declaraciones a los medios tras ser recibido en audiencia por Felipe VI en el Palacio de la Almudaina. "Lo saben todos mis compañeros del Parlament, aunque se haya sacado un poco de contexto. En el fondo todo mundo sabe que la ruptura de la foto o ese cartel fue accidental", ha subrayado Le Senne quien ha dicho no recordar quién durante la audiencia ha sacado este tema. El presidente del Parlament, de Vox, ha evitado dar más detalles del tema porque "no está bien revelar los detalles de lo que dice su majestad pero la ruptura fue accidental y creo que todo el mundo lo sabe", ha incidido. En esta línea, ha hecho un llamamiento a que "todo el mundo se tome las cosas con un poco de filosofía" y para "aprovechar" el mes de agosto para "poner un poco de calma". Interrogado por si piensa que esta haya podido ser su última audiencia con Felipe VI, tras la ruptura del acuerdo de gobierno entre Vox y PP en Baleares, el presidente de la Cámara ha dicho que no lo sabe pero que "tampoco" le "preocupa". Le Senne ha destacado que ha sido un encuentro "muy relajado" en el que han abarcado diversos temas de actualidad. "Compartimos la preocupación por la polarización que hay tanto en la política nacional como internacional", ha asegurado.

Compartir nota: Guardar Nuevo