El senador demócrata Bob Menendez presentará su dimisión en agosto tras ser declarado culpable de aceptar sobornos

El senador demócrata Bob Menendez ha anunciado su intención de presentar su dimisión el próximo mes de agosto para que el Senado de Estados Unidos "no se vea envuelto" en un proceso judicial que le ha declarado como culpable de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos, así como utilizar su influencia para favorecer a empresarios de Nueva Jersey y al Gobierno de Egipto. "Aunque tengo toda la intención de apelar el veredicto del jurado hasta el Tribunal Supremo, no quiero que el Senado se vea envuelto en un largo proceso que le reste importancia a su labor", ha escrito Menendez en una carta enviada al gobernador de Nueva Jersey y a los responsables del Senado y que ha sido recogida por el diario 'The Washington Post'. A pesar de que su portavoz, Joshua Natoli, se ha negado a comentar esta información, fuentes cercanas al senador han confirmado a la cadena de televisión CNN y al portal de noticias Axios que dejará su puesto el próximo 20 de agosto. Menendez se declaró no culpable de los cargos en septiembre de 2023 junto con tres coacusados, los empresarios Jose Uribe y Fred Daibe, así como su esposa, Nadine Menendez. Un quinto implicado, el empresario Wael Hana, ya reivindicó su inocencia ante la corte. Agentes federales encontraron cerca de 500.000 dólares (475.800 euros) en efectivo en el domicilio del senador -- incluso fajos de billetes en chaquetas-- tras un registro por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las investigaciones por la trama. El senador demócrata ya había presentado su dimisión del puesto al frente la comisión en 2015 tras ser acusado en Nueva Jersey de haber aceptado sobornos de un médico de Florida, un caso que desembocó en juicio nulo ante la falta de un veredicto unánime por parte del jurado.

Compartir nota: Guardar Nuevo