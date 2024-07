El mercado transaccional de Colombia movilizó un 10% menos de capital en el primer semestre

El mercado transaccional colombiano ha registrado en el primer semestre de 2024 un total de 124 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 2.263 millones de dólares (2.085 millones de euros), lo que supone un descenso del 8% en el número de transacciones y del 10% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2023. En términos sectoriales, según el informe trimestral de TTR Data, el de Industria Específica de Software es el más activo del año, con un total de 21 transacciones, seguido por el sector de Alimentación, con 8 operaciones. En lo que respecta al mercado transfronterizo, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en España, con 4 transacciones. Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 23 transacciones, y Reino Unidos es el país que ha registrado mayor capital movilizado en el país, con 1.243 millones de dólares (1.145 millones de euros). En cuanto a las transacciones de 'private equity', se han contabilizado un total de 7 en el primer semestre, con un importe no confidencial agregado de 185 millones de dólares (170 millones de euros). Esto supone un descenso del 12% en el número de transacciones y un aumento del 219%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras, se han contabilizado un total de 30 transacciones de 'venture capital', de las cuales 27 tiene un importe no confidencial agregado de 226 millones de dólares (208 millones de euros). Esto supone un descenso del 30% en el número de operaciones y del 18% en su importe, en términos interanuales. Finalmente, se han dado un total de 17 transacciones de 'asset acquisition', con un importe no confidencial agregado de 8 millones de dólares (7,3 millones de euros). Esto supone un aumento del 21% en el número de transacciones y un descenso del 63%, nuevamente en relación con el mismo periodo del año anterior.

