Al boxeo se gana con calcetines

París, 24 jul (EFE).- Los calcetines se han convertido en el amuleto del equipo español de boxeo, en el que sus diferentes componentes confesaron que esa prenda cobra para ellos un interés especial.

"No me los quito porque tienen el sudor de la victoria", afirmó el boxeador Enmanuel Reyes Pla, quinto en Tokio en la categoría de 91 kilos y que llega con elevadas ambiciones a París.

El deportista de origen cubano señaló que tampoco se cambia la camiseta cuando gana un torneo: "La lavo con agua, pero sin detergente".

Laura Fuertes, bronce en el Mundial de 2022 y en el Europeo de 2023 en la categoría de 50 kilos, sigue peleando con los calcetines con los que se subió por vez primera a un cuadrilátero.

"No me separo de ellos. Tienen algún agujero y los coso para seguir con ellos", indicó.

En la misma línea se pronunció Ayoub Ghadfa, campeón de Europa de 92 kilos, que también dijo tener una fijación con los calcetines.

"Siempre he boxeado con los mismos calcetines, tienen una esencia, los uso siempre y no los cambio", aseguró.

José Quiles, plata en los europeos en la categoría de menos de 60 kilos, tiene también una manía con los calcetines que viste para combatir.

"Me los cambié en Tokio porque se rompieron y me tocó cambiarlos. Desde entonces, sigo peleando con otros que me compré. Significan mucho. Una vez que te los pones, ya no te los quitas", indicó.

Oier Ibareche, campeón de Europa sub-22 en la categoría de 63,5, es otro de los que se suma a la ola de superstición de los calcetines: "Cuando gano con ellos me los quedo hasta que pierdo".

Rafa Lozano, que es hijo del seleccionador del equipo español de boxeo, quien a su vez fue medallista olímpico, afirmó que centrarse en este tipo de detalles le permite mantener la concentración en la competición.

"Lo mío con los calcetines es más mental que otra cosa. Los uso y si gano ya no me los quito. Son manías", afirmó.

Además de a los calcetines, los boxeadores tienen que mirar con mucha atención a su alimentación, porque el peso es esencial en su deporte, lo que les obliga a una particular disciplina en una Villa Olímpica en la que tienen mucha variedad de comida.

"Hay que tener fuerza de voluntad para no dejarte llevar y caer en los dulces y cosas de esas", afirmó Fuertes, mientras que Ibareche confesó que "con toda la comida que hay en la Villa, es difícil".

Lozano señaló que ha sabido mantener el peso desde la clasificatoria de Tailandia, cuando consiguió el último billete para los Juegos: "Estoy centrado en eso, puedo dar el peso mañana mismo. Se refleja así el trabajo que hemos hecho. Vamos a por la victoria".

Quiles cree que cuidar la alimentación forma parte de su disciplina diaria: "Es todo mental, hay que estar preparado para ir al comedor, comer la cantidad que debes o no ir para no subir peso".

Más fácil es para Ghadfa y Reyes Pla, que no tienen esos límites, pero que también consideran esencial su alimentación para tener una buena condición física.

"En el deporte hay que ajustarse a pesar de que en la Villa el nivel de alimentos es bueno", señaló Reyes Pla.

"Trato de cuidarme evitando tentaciones, hay que estar bien preparado para la batalla", dijo Ghadfa. EFE

