Irene Paredes: "Entendemos que haya tantas expectativas en nosotras, pero nos quitamos ese favoritismo"

La futbolista internacional española Irene Paredes ha asimilado "que haya expectativas" en ella y sus compañeras de selección durante los Juegos de París (Francia), pero ha preferido quitarse "ese favoritismo" y por ello ha recordado que será la primera participación de España en el torneo olímpico femenino en toda su historia. "Aceptamos o entendemos que haya tantas expectativas en nosotras, pero nos quitamos ese favoritismo porque vamos a debutar. Confiamos plenamente en lo que podemos hacer, pero como dice Montse, la única obligación que tenemos es dejarnos la piel, es intentar dar nuestra mejor versión, darlo todo", señaló Paredes en rueda de prensa. "Luego hay muchos factores que influyen y, cuando nos hablan de favoritismo, al empezar contra Japón y viendo el resultado en el Mundial, yo creo que todos bajamos un poquito a la tierra y hace que seamos conscientes de lo que supone y de la dificultad simplemente de pasar de grupo", avisó la zaguera del FC Barcelona. Pese a ser la vigente selección campeona del mundo, la 'Roja' llega a tierras francesas con algunas dudas. "Es verdad que no hemos estado tan fluidas en estos dos partidos como estamos acostumbradas", aludió a los últimos dos encuentros de la fase clasificatoria para la Eurocopa de 2025. "Venimos de una dinámica de un año prácticamente perfecto, somos las primeras que nos exigimos, que queremos hacerlo siempre bien, pero también hay que tener en cuenta el contexto. El contexto es venir después de un 'break', después de una liga muy larga, de tener un 'break' y un periodo en el que hay que meter carga de trabajo", agregó. "Y, cuando hay fatiga, se nota", apostilló. "Por supuesto queremos mejorar la versión que hemos dado y la vamos a tener que mejorar si queremos sacar los partidos adelante. Pero bueno, tenemos plena confianza en el equipo, en lo que podemos hacer, hemos trabajado para ello y seguro que va a mejor", vaticinó la jugadora del Barça. "Evidentemente no estamos en París, no estamos en la Villa Olímpica por las características del fútbol porque es así, hay diferentes sedes. Sí tenemos entendido, por lo que nos dicen otros deportistas olímpicos que están en la Villa, que es especial el compartir momentos. Pero bueno, aceptamos las reglas y eso es estar en esta sede", afirmó. "Venimos a competir. Evidentemente si hay opción de poder ver o poder cruzarse con algún deportista más, pues estaría bien, pero tenemos mucho que hacer. Es a lo que venimos e intentaremos seguir adelante; y sabemos que, si seguimos adelante, en algún momento podremos tener ese contacto", añadió. A pesar de la derrota "tan dura" en el Mundial frente a las niponas, recalcó que "siempre hay algo de lo que aprender en los partidos". "De aquel partido hay muchas cosas que aprender, hemos visto muchos cortes [de vídeo], muchas cosas que se hicieron bien, aunque no lo parezca y otras tantas a mejorar", explicó la defensa al respecto. "Creo que es una oportunidad de poder ganar a un equipo que nos hizo mucho daño, que sabemos que vamos a tener que hacerlo muy bien, trabajar mucho. Y con humildad y trabajo, esperemos que se dé otro resultado", concluyó Paredes en la conferencia de prensa desde Nantes.

Compartir nota: Guardar Nuevo