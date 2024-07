Hiba Abouk reaparece sonriente en medio de los rumores de una relación con Álvaro Muñoz Escassi

Hace apenas unas horas se hacía público que podría haber unas imágenes de la actriz y el jinete juntos en una playa española. Desde que se hablara de cómo habrían pasado juntos la tarde durante la celebración de la comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero', se les ha postulado como pareja del año y, a la espera de ver las instantáneas, cualquier aparición pública es oportunidad para descubrir cuál es verdaderamente su relación. En el cuarto día de concierto de Karol G en la capital, no sorprendía que Hiba Abouk fuera una de las afortunadas que podría disfrutar de su espectáculo. Luciendo su melena rosa, llegaba al Estadio Santiago Bernabéu con prisa y con miedo a perderse el inicio del concierto. Se justificaba ante la prensa diciendo: "llego tardísimo al concierto". Eso no ha impedido que sonriera al preguntarle cuál es su relación con Álvaro Muñoz Escassi, si son amigos o si ya son algo más que eso. Guardando silencio pero visiblemente contenta, se despedía de la prensa diciendo un "gracias" mientras entraba al estadio. Tampoco ha querido desvelar qué podrá verse en las fotografías que podrían salir próximamente publicadas, algo que ya está dando mucho que hablar incluso antes de conocer el contenido de las mismas. Sin duda, el tiempo sacará a la luz cuán estrecha es su relación y podremos salir de dudas de si son o no, la pareja del verano.

