VÍDEO: Albares rechaza el boicot a la presidencia húngara y apela a la "unidad y solidaridad" de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apelado este lunes a la "unidad y solidaridad" de la UE y ha rechazado boicots en el seno de la Unión como el impulsado por Suecia contra la presidencia húngara del Consejo para castigar el viaje del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a Rusia. "Los viajes de Orbán sólo le vinculan a él y, evidentemente, no representa la posición de consenso de la política exterior de la UE ni de España, pero España tampoco es favorable a que haya boicots; no puede haber boicots dentro de la UE porque supone unidad y solidaridad", ha destacado Albares en declaraciones a los medios en Bruselas, donde participa en la reunión de ministros de Exteriores de la UE. Así, mientras que los gobiernos nórdicos y bálticos, además de Polonia, defienden un boicot a las citas que la presidencia semestral de Hungría celebre en su territorio contra los desplantes de Orbán, otros como Alemania y España rechazan este movimiento. "Nosotros vamos a valorar reunión a reunión según el contenido de la agenda", ha explicado Albares, ya que considera que habrá expedientes de especial relevancia para España en los que su "presencia y voz deben estar garantizadas". En el marco de ese calendario, los ministros de Exteriores tienen previsto reunirse a finales de agosto en Budapest, en el tradicional encuentro informal que marca cada inicio de presidencia de turno del Consejo de la UE, aunque el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sopesa cambiar la convocatoria a Bruselas en respuesta al pulso de Orbán. Al respecto, Albares ha asegurado que escuchará lo que plantea Borrell, a quien corresponde decidir el dónde y cuándo de esa reunión, y ha evitado avanzar si planea o no asistir hasta que se tome una decisión al respecto en el encuentro de este lunes. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/892640/1/albares-rechaza-boicot-presidencia-hungara TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

