Laura Ester vive la cita olímpica de París "con más ilusión si cabe que todas las anteriores"

La waterpolista española Laura Ester está viviendo la cita olímpica de París "con más ilusión si cabe que todas las anteriores", a escasos días de que la selección nacional juegue contra la anfitriona Francia en el primer partido de unos Juegos que para ella serán "un momento muy especial" de su larga trayectoria profesional en la élite. "Obviamente con más ilusión si cabe que todas las anteriores", ha admitido la portera sobre su estado de ánimo, durante una entrevista con Europa Press. "Al final son unos Juegos Olímpicos, es un momento muy especial y en el que en este caso no hemos esperado cuatro años, sino tres", ha aludido al reajuste de ese lapso de tiempo en la competición. Recientemente, Ester participó en una gran ceremonia de la Real Federación Española de Natación (RFEN) en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en Madrid. "Estamos deseando ya el poder estar en París, el empezar a competir y vivir esa sensación de ser olímpica otra vez más", indicó tras aquella puesta de largo de las disciplinas acuáticas. "Son actos bonitos, actos en los que se reconocen todos los esfuerzos que llevamos, no solo en estos últimos meses, sino durante este ciclo olímpico. Al final somos 59 deportistas y yo ccreo que eso habla muy bien de nuestra federación, de que se están haciendo las cosas bien y veremos qué tal va en París", ha comentado durante la entrevista. "Ha sido un ciclo olímpico corto, pero yo creo que se ha hecho muy largo por el hecho de que ha habido muchas competiciones. Sin ir más lejos, 2024 lo hemos empezado con un Mundial y un Europeo en un mes, y a los seis meses ya unos Juegos", ha recalcado la ya exguardameta del CN Sabadell. Igualmente Ester ha señalado que, aunque haya sido "un año bastante intenso" para ella y sus compañeras de la selección española, así como en las exigentes competiciones de clubes, "al final es año olímpico y ahí piensas en el objetivo final, que es este verano disfrutarlo". Por último, se ha marcado claramente los objetivos para esta cita de París. "A nivel individual, obviamente disfrutar; disfrutar de cada momento, disfrutar de cada día y de cualquier pequeño detalle, como ya lo he hecho en los anteriores Juegos", ha asegurado la waterpolista barcelonesa. "Cuando pasan tantos años y se va acercando el final, aún valoras mucho más todos estos momentos; por lo tanto, disfrutarlo", ha repetido. "Y el objetivo de equipo está claro, que es ese oro que nos falta", ha concluido Ester la entrevista, con confianza a pesar de que llegar al podio en el torneo de waterpolo femenino será una durísima batalla.

