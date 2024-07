LaLiga Studios cierra un acuerdo con Little Spain para crear una serie de ficción ambientada en la competición

LaLiga Studios, la 'joint venture' entre Banijay Iberia y LaLiga, cierra un acuerdo con Little Spain, la productora fundada por el artista español C. Tangana, para desarrollar una serie de ficción ambientada en el universo de la competición profesional, según un comunicado. "Un proyecto pionero al tratarse de la primera producción que cuenta con el IP de LaLiga y con el sello de oficialidad por parte de una competición de su envergadura y alcance", celebró la entidad sobre la nueva alianza. Para LaLiga Studios, están "frente a una oportunidad única" para producir la primera serie de ficción que pueda "explotar a todos los niveles" a los clubes, "su talento, sus estadios, sus aficiones, para alcanzar un grado de veracidad pocas veces visto en las ficciones vinculadas al fútbol", según Chalo Bonifacino Cooke, CEO de la 'joint venture'. Por su parte, el equipo de Little Spain manifestó que "el objetivo es crear una historia situada en el contexto del fútbol profesional español y desde la idiosincrasia de los equipos de LaLiga, donde confluyen el fútbol, la cultura y la vida". "Este proyecto resulta de la colaboración creativa con el actor Josh Hutcherson, amigo y aliado de Little Spain en Los Ángeles. Es un hito para Little Spain, pues nos permite contar una historia situada entre dos puntos cardinales clave para nosotros: España y Estados Unidos. De cara a capturar la esencia del mundo del fútbol y su estilo de vida accesible para muy pocos, los elementos fundamentales serán la emoción y nuestro característico estilo cinematográfico", añadieron. Según el comunicado de LaLiga, este proyecto supone "un nuevo hito en la alianza estratégica entre LaLiga y Banijay Iberia, la potencia de contenido que acoge a 130 productoras presentes en 21 territorios, y Little Spain". Las dos entidades ya trabajaron para crear el himno 1voiceVSRACISM para luchar contra el racismo, que sonó en todos los estadios, y generó más de 193 millones de impresiones y con un 'media value' de más de 9,7 millones de euros. Little Spain recogió el pasado junio tres Leones de Oro en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions, uno de los premios de publicidad más importantes del mundo. Allí triunfó con el videoclip del himno que el artista C. Tangana -socio fundador de la productora- compuso para el centenario del RC Celta.

