Jordan Love avisa que no entrenará con Packers hasta firmar un nuevo contrato

Redacción Deportes, 22 jul (EFE).- Jordan Love, quarterback estelar de los Green Bay Packers, anunció este lunes que no entrenará con el equipo hasta firmar una extensión de contrato.

"Nos informaron que hasta que no hiciéramos algo no practicaría y así será hasta no cerrar un nuevo acuerdo, es algo en lo que todos estamos trabajando", dijo el gerente general de los Packers, Brian Gutekunst, en conferencia de prensa.

Love, de 25 años, llegó a Green Bay seleccionado en la primera ronda del Draft 2020. Desde su llegada hasta la campaña 2022 fue el relevo de Aaron Rodgers, quien dejó al equipo el año pasado.

La campaña 2023 fue la primera como titular del chico nacido en Bakersfield, California. Su desempeño llevó a Packers a terminar en el segundo lugar de la división Norte de la Conferencia Nacional con marca de nueve ganados y ocho perdidos, suficientes para avanzar a los playoffs en los que fue eliminado por San Francisco 49ers en la ronda divisional.

"Sin duda entendemos su situación. Nos gustaría que estuviera en el campo, es importante que esté ahí, pero, por ahora y hasta que no resolvamos eso, no podrá practicar", agregó Brian Gutekunst.

Según los números en el mercado de los mariscales de campo se espera que Love firme una extensión por varios años con Green Bay que lo coloque entre los mejores pagados de la NFL con ganancias cercanas a los 50 millones de dólares por año.

El gerente general de la franquicia mencionó que las conversaciones con el agente del quarterback avanzan y confió en llegar a un acuerdo.

"Tengo confianza en que ambas partes queremos lo mismo. Queremos que Jordan esté aquí por mucho tiempo, darle esa seguridad y que eso nos dé a nosotros estabilidad. Soy optimista. Siento que estamos cerca, pero no hay plazos concretos sobre cuánto tiempo llevará", explicó.

En la pretemporada de la NFL, que arrancará el próximo mes de agosto, los Green Bay Packers jugarán tres partidos. El primero, el 10 de agosto, contra Cleveland Browns; el día 18 jugarán contra Denver Broncos; concluirán su preparación el 24 del mes ante los Baltimore Ravens.

El equipo debutará en la temporada 2024 de la NFL ante los Philadelphia Eagles el viernes 6 de agosto en juego que se realizará en Sao Paulo, Brasil, en lo que será el primer partido en la historia de la NFL en Sudamérica. EFE

