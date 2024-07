El secretario de Estado del Papa visita Ucrania, que busca "la fuerza para afrontar el drama de cada día"

El secretario de Estado del Papa, el cardenal Pietro Parolin, ha visitado Ucrania, donde ha destacado que la proximidad "mil veces demostrada" por Francisco, desde la ventana del Ángelus hasta las numerosas ventanas de las audiencias públicas, "se convierte en una proximidad viva". Así la definió el cardenal Pietro Parolin al final de la jornada de este domingo dedicada a uno de los momentos centrales de la visita del secretario de Estado a Ucrania, según ha informado Vatican News. Durante su visita a Ucrania, Parolin ha presidido una misa en el santuario mariano de Berdychiv y se ha trasladado al arzobispado mayor de Kyiv-Halych, donde reside el jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk. En esta ocasión, el cardenal quiso reafirmar el sentido de su visita a un país que busca en una fe resistente la fuerza para afrontar el drama de cada día. "El mensaje que he traído del Papa es de cercanía. El Papa lo ha expresado de tantas maneras en los últimos años, utilizando ese adjetivo que queremos usar, 'la martirizada Ucrania'", ha subrayado. "Desde el principio, el Papa ha mostrado una gran cercanía, una gran participación en el dolor y el sufrimiento de este pueblo. Mi presencia, añade algo digamos 'vivo' a esta presencia del Papa, que comparte el dolor pero sobre todo querría poder ayudar a abrir una solución a esta guerra", ha añadido. El secretario de Estado ha destacado que el papel de la Iglesia "debe ser un papel profético, según la imagen del profeta Elías". "Llamar a una gran oración por la paz, partiendo de la convicción de que todo es posible para Dios y de que, aunque nuestras esperanzas sean siempre finitas y limitadas, sabemos que Dios es más grande que nosotros mismos, que nuestros corazones y que nuestras posibilidades", ha apuntado. Parolin también compartió un recuerdo, tanto más significativo si se compara con el escenario de destrucción que sufre Ucrania desde hace dos años y medio. Hablando desde la sede del arzobispado mayor, dijo haber constatado los "grandes progresos" realizados desde que la visitó en el 2016. En aquel momento, la estructura estaba aún en sus inicios, y aunque "no está terminada ahora", sin embargo --ha señalado el cardenal Parolin-- "se han hecho progresos considerables y muchas partes, especialmente la Iglesia, han avanzado". "Me alegra ver estas cosas", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo