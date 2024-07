Calendario (I) de los Juegos Olímpicos de París

Esta es la primera parte del calendario de competición de los Juegos Olímpicos de París. -24 DE JULIO. FÚTBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 15.00 Uzbekistán - ESPAÑA. 15.30 RUGBY SEVEN. -25 DE JULIO. 09.30 TIRO CON ARCO. FÚTBOL FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 17.00 ESPAÑA - Japón. BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 14.00 ESPAÑA - Brasil. 14.00 RUGBY SEVEN. -26 DE JULIO. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN. -27 DE JULIO. 08.30 BÁDMINTON. 09.00 REMO. 09.00 HÍPICA. 09.00 TIRO OLÍMPICO. 09.00 VOLEIBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS. BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 09.00 Eslovenia - ESPAÑA. HOCKEY HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 10.00 Gran Bretaña - ESPAÑA. 10.00 JUDO. 10.00 ESGRIMA. BALONCESTO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 11.00 Australia - ESPAÑA. 11.00 NATACIÓN. 11.30 SALTOS TRAMPOLÍN. 12.00 SKATEBOARD. 12.00 TENIS. 14.00 CICLISMO EN CARRETERA/CONTRARRELOJ FEMENINA. 14.00 VOLEY PLAYA. 14.30 RUGBY SEVEN MASCULINO. FÚTBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 15.00 República Dominicana - ESPAÑA. 15.00 PIRAGÜISMO ESLALON. 15.00 TENIS DE MESA 15.30 BOXEO. 16.34 CICLISMO/CONTRARRELOJ MASCULINA. WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 18.30 ESPAÑA - Francia. 19.00 SURF. 20.00 GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA. -28 DE JULIO. 08.30 BÁDMINTON. 09.00 REMO. 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.15 TIRO OLÍMPICO. 09.30 TIRO CON ARCO. 09.30 ESGRIMA. 10.00 JUDO. 10.00 TENIS DE MESA. WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 10.30 ESPAÑA - Australia. 10.30 HÍPICA. 11.00 NATACIÓN. BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 11.00 ESPAÑA - China. 11.00 BOXEO. 12.00 SKATEBOARD. 12.00 TENIS. 12.15 VELA. HOCKEY HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 13.15 ESPAÑA - Gran Bretaña. 14.10 MOUNTAIN BIKE (M). 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. 15.30 RUGBY SEVEN MASCULINO. HOCKEY HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 17.00 ESPAÑA - Alemania. FÚTBOL FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 19.00 ESPAÑA - Nigeria. BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 19.00 ESPAÑA - Angola. 19.00 SURF. 21.10 GIMNASIA ARTÍSTICA. -29 DE JULIO. 08.30 BÁDMINTON. 09.00 TIRO OLÍMPICO. 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.30 REMO. 09.30 ESGRIMA. 09.30 TIRO CON ARCO. 10.00 JUDO. 10.00 TENIS DE MESA. 11.00 BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 11.00 BOXEO. 11.00 NATACIÓN. 11.00 SALTOS TRAMPOLÍN. 11.00 HÍPICA. 12.00 TENIS. 12.15 VELA. HOCKEY HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 13.15 ESPAÑA - Estados Unidos. 14.00 RUGBY SEVEN FEMENINO. 14.10 MOUNTAIN BIKE (H). 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. 15.30 GIMNASIA ARTÍSTICA. WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 15.35 ESPAÑA - Estados Unidos. BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 16.00 ESPAÑA - Suecia. 19.00 SURF. -30 DE JULIO. 08.00 TRIATLÓN. 08.30 BÁDMINTON. 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.30 REMO. 09.30 TIRO OLÍMPICO. HOCKEY HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 10.00 ESPAÑA - Francia. 10.00 JUDO. 10.00 TENIS DE MESA. 11.00 NATACIÓN. BALONCESTO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 11.00 ESPAÑA - Grecia. 11.00 BOXEO. 11.00 HÍPICA. 12.00 TENIS. 12.00 TIRO CON ARCO. 12.00 VELA. 13.25 BMX FREESTYLE. 13.30 ESGRIMA. 15.00 PIRAGÜISMO ESLALON. FÚTBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 15.00 Egipto - ESPAÑA. 15.00 RUGBY SEVEN. 18.15 GIMNASIA ARTÍSTICA. 19.00 SURF. BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 21.00 Azerbayán - ESPAÑA. WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 21.05 ESPAÑA - Hungría. -31 DE JULIO. 01.00 SURF. 08.00 TRIATLÓN FEMENINO. 08.30 BÁDMINTON. 09.00 TIRO OLÍMPICO. 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.30 REMO. 10.00 JUDO. HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 10.00 Argentina - ESPAÑA. 10.00 HÍPICA. 10.00 TENIS DE MESA. 11.00 BOXEO. 11.00 NATACIÓN. 11.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN. BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 11.00 Puerto Rico - ESPAÑA. 12.00 TIRO CON ARCO. 12.15 VELA. 13.10 BMX FREESTYLE. 13.30 ESGRIMA. BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 14.00 ESPAÑA - Japón. 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. FÚTBOL FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 17.00 Brasil - ESPAÑA. 17.30 GIMNASIA ARTÍSTICA. HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 19.45 ESPAÑA - Sudáfrica. WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 20.05 ESPAÑA - Grecia. BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 21.00 ESPAÑA - Francia. -1 DE AGOSTO. 07.30 ATLETISMO/20 KMS (M). 08.30 BÁDMINTON. 09.00 GOLF (M). 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.20 ATLETISMO/20 KMS (F). 09.30 REMO. 09.30 TIRO OLÍMPICO. 09.30 TIRO CON ARCO. 10.00 JUDO. 10.00 TENIS DE MESA. 11.00 BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 11.00 BOXEO. 11.00 NATACIÓN. 11.00 HÍPICA/SALTOS POR EQUIPOS. 11.50 ESGRIMA. 12.00 TENIS. 12.00 VELA. WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 12.05 Serbia - ESPAÑA. BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 14.00 Hungría - ESPAÑA. 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 17.30 ESPAÑA - Sudáfrica. BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 18.00 China - ESPAÑA. 18.15 GIMNASIA ARTÍSTICA. 18.30 China - ESPAÑA. 20.00 BMX RACING. BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 21.30 Estados Unidos - ESPAÑA. -2 DE AGOSTO. 08.30 BÁDMINTON. 09.00 GOLF (M). 09.00 TIRO OLÍMPICO. 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.30 TIRO CON ARCO. 09.30 REMO. 10.00 JUDO. 10.00 TENIS DE MESA. 10.05 ATLETISMO. HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 10.30 Países Bajos - ESPAÑA. 11.00 NATACIÓN. 11.00 SALTOS TRAMPOLÍN. 12.00 TENIS. 12.00 GIMNASIA TRAMPOLÍN. 12.05 VELA. 13.30 ESGRIMA. 14.00 HÍPICA. 14.00 WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 15.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 15.30 BOXEO. 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 16.00 Alemania - ESPAÑA. 17.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. BALONCESTO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 17.15 Canadá - ESPAÑA. BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 12.30 Australia - ESPAÑA. 19.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. 20.00 BMX RACING. BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 21.00 ESPAÑA - Canadá. 21.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. -3 DE AGOSTO. 08.00 JUDO. 08.30 BÁDMINTON. 09.00 GOLF (M). 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.30 REMO. 09.30 TIRO OLÍMPICO. 09.30 TIRO CON ARCO. 10.00 HÍPICA. 10.05 ATLETISMO. WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 10.30 ESPAÑA - Japón. 11.00 CICLISMO/PRUEBA EN LÍNEA MASCULINA. 11.00 NATACIÓN. BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 11.00 ESPAÑA - Francia. 12.00 TENIS. 12.15 VELA. HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 12.45 Australia - ESPAÑA. 13.00 ESGRIMA. BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 13.30 Serbia - ESPAÑA. 13.30 TENIS DE MESA. 15.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 15.30 BOXEO. 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. 15.30 GIMNASIA ARTÍSTICA. 17.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 18.00 ESPAÑA - Alemania. 19.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL. 21.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL.

