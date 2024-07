Netanyahu ordena retomar las negociaciones para liberar a los rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este domingo enviar de nuevo a la delegación israelí para intentar avanzar en un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza. Netnayahu ha mantenido un debate "en profundidad" con el propio equipo negociador y con los altos mandos del aparato de seguridad y ha decidido que la delegación, dirigida por el jefe de los servicios secretos, el Mossad, David Barnea, vuelva a viajar a Doha para negociar el próximo jueves, según recoge el diario 'The Times of Israel'. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha expresado su satisfacción por la decisión de Netanyahu y ha destacado que "hay una ventana de oportunidad limitada para la liberación de los rehenes" en un mensaje publicado en X. Gallant ha deseado además suerte a Netanyahu en su próxima visita a Washington y ha apuntado que "aunque haya desacuerdos", el aparato de seguridad de Israel le apoya en la misión de devolver a casa a los 120 rehenes retenidos por las milicias palestinas. Mientras, un grupo de manifestantes se ha concentrado ya en el Aeropuerto Ben Gurion para protestar contra Netanyahu y exigir un acuerdo. Piden que no viaje a Washington sin haber cerrado un acuerdo. Entre las pancartas, mensajes como "Señor Abandono", parodia del "Señor Seguridad" esgrimido por Netanyahu. El primer ministro tenía previsto partir en la tarde del domingo hacia Estados Unidos, pero ha retrasado su salida tras el aplazamiento al martes de su reunión con el presidente estadounidense Joe Biden.

Compartir nota: Guardar Nuevo