Enric Mas: "Disfruto más cuando busco las generales"

Niza (Francia), 21 jul (EFE).- El español Enric Mas aseguró que ha disfrutado los últimos días en el Tour de Francia, en los que buscó victorias de etapa, pero señaló que lo pasa mejor cuando persigue buenas clasificaciones para la general.

"Lo que vengo diciendo estos días, que he corrido de otra manera, que lo he disfrutado, pero que disfruto más cuando hago generales y estoy cerca del podio", dijo el ciclista del Movistar tras terminar la crono de Niza que culmina el Tour, en el que .

Mas afirmó que acaba el Tour "con las piernas bien, el animo también y la cabeza también", sensaciones que espera mantener en la Vuelta a España, donde volverá a luchar por la victoria.

"Me encantaría hacerlo bien. La carrera acaba también con una crono y que empieza en Telefónica, la sede del patrocinador. Sería genial hacerlo bien", dijo.

El ciclista mallorquín no se plantea por ahora ir a la Vuelta a ganar etapas: "Si no sale la general veremos si replanteamos algo, pero por ahora vamos a la general".

Niza (Francia), 21 jul (EFE).- Oier Lazkano y Alex Aranburu (Movistar) terminaron con sensaciones positivas su participación en el Tour de Francia y ya preparan su participación en los Juegos de París, el primero de ellos en la crono del sábado día 27 y el segundo el 3 de agosto junto a Oier y Ayuso en la prueba en línea.

"He sacado conclusiones positivas del Tour en mi debut, hice lo que pude y nada más. No vine solo para entrar en las escapadas, sino a ganar alguna etapa. No sé si lo lograré, pero lo intentaré", dijo Lazkano.

El ciclista vitoriano destacó que "el Tour es la carrera más grande del mundo y produce muchas sensaciones".

Lazkano se quedará un día en Niza y luego volará a París para preparar la crono del próximo sábado.

Alex Aranburu, campeón de España en ruta, también terminó contento el Tour de Francia, donde fue protagonista en alguna escapada y terminó un día en el top 10. Ahora, a los Juegos de París.

"El mejor entrenamiento para los Juegos Olímpicos es el Tour de Francia, nos hemos dado muchas palizas y eso es mejor que nada. Ahora a recuperar, daremos los últimos retoques y a París", dijo.

Niza (Francia), 21 jul (EFE).- El eritreo Biniam Girmay, que acabó el Tour de Francia con tres victorias de etapa y el maillot verde de la regularidad, se mostró muy emocionado por su actuación y dijo que no llegaba con la intención de conseguir tanto, "simplemente a demostrar que no era un mal ciclista".

"No venía a ganar mucho, venía a probarme y a demostrar que no soy un mal ciclista", dijo, entre lágrimas, tras cruzar la meta en Niza de la contrarreloj que pone el broche a su actuación en el Tour.

"Estoy muy agradecido a todos, este día nunca lo olvidaré", agregó el eritreo, que se impuso en los esprint de Turín en la tercera etapa, en Colombey-les-deux-Églises en la octava y en Villeneuve-sur-Lot, en la duodécima.

El eritreo acudió posteriormente a una numerosa comunidad eritrea que acudió hasta la Costa Azul francesa para aplaudir a su campeón, que se ha convertido en un héroe en su país.

Girmay, de 24 años, se había convertido en 2021 en el primer africano en lograr una clásica, la Gante-Besançon, y el año siguiente en el primero en ganar una etapa en una grande, en el Giro de Italia.

Pero en este Tour dio un salto de calidad y de resultados al haberse codeado con los mejores del mundo, incluido el belga Jasper Philipsen, que también consiguió tres etapas pero no pudo arrebatarle la clasificación de la regularidad.