El Partido Republicano podría apelar una posible sustitución de Biden en la nominación demócrata a la Casa Blanca

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, el republicano Mike Johnson, no descarta que responsables de su partido decidan apelar contra una posible sustitución del presidente del país, Joe Biden, como nominado del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre al entender que los demócratas podrían estar incurriendo en una violación de la ley electoral. Aunque el candidato republicano Donald Trump ostenta la ventaja provisional la mayor parte de las encuestas y ahora parece navegar con viento a favor -- gracias a su exitoso debate de junio contra un erratico Biden y al intento de asesinato del que fue objeto el pasado fin de semana -- varios analistas políticos estadounidenses estiman que la posible aparición de un nuevo candidato demócrata podría reactivar la ilusión del electorado demócrata y propiciar un nuevo giro en los sondeos. En medio de este escenario, Johnson ha comparecido ante la cadena CNN para indicar que la posible sustitución de Biden podría representar la violación de la ley electoral en algunos estados del país ya que el actual presidente del país ha ganado las elecciones primarias de su partido que se han celebrado durante los últimos meses. "Cada estado tiene su propio sistema electoral. Está en nuestro sistema constitucional. Así es como se hacen las cosas. Y, en algunos de estos estados, puede representar un serio obstáculo", ha indicado Johnson. "A Biden le votaron 14 millones de personas en las primarias, y va a ser interesante ver si el llamado 'partido de la democracia' acaba poniendo un sustituto tras reunirse a escondidas en el cuarto trastero", ha añadido. MANCHIN PIDE A BIDEN QUE SE RETIRE También en las últimas horas se ha dado a conocer que el senador independiente por Virginia Occidental Joe Manchin se ha sumado a las voces que piden a Biden que abandone la carrera: otros cuatro senadores y numerosos congresistas demócratas han realizado la misma solicitud. El caso de Manchin es particular, porque este mismo año anunció que abandonaba el Partido Demócrata para convertirse en independiente; una decisión no muy sorprendente porque el senador era uno de los elementos más conservadores del Partido Demócrata y, hasta su renuncia del partido, había obstaculizado en más de una ocasión las iniciativas políticas de Biden. "Quiero que sea presidente en los últimos cinco meses de esta presidencia de su mandato, para que lo que pueda hacer sea unir a nuestro país, calmar la retórica y poder centrar la atención en la paz en el mundo", ha explicado Manchin, también a la cadena CNN. "El caso", ha añadido, es que "hacer campaña es un desafío increíble para cualquiera, para cualquiera física, mentalmente, en todos los sentidos y formas" por lo que ha pedido al presidente que "pase el testigo a una nueva generación, y lo digo con todo el pesar".

