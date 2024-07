Aumentan a seis los muertos y a 87 los heridos por el ataque del sábado de Israel sobre Hodeida

El Ministerio de Sanidad bajo los rebeldes hutíes de Yemen ha confirmado este domingo que al menos seis personas han muerto y 87 han resultado heridas como consecuencia del bombardeado perpetrado la víspera por el Ejército de Israel sobre la ciudad de Hodeida. El Ministerio, en un nuevo balance recogido por la cadena de televisón Al Masirah, afín a la insurgencia hutí, ha declarado además que tres personas siguen desaparecidas tras el ataque. El Ministerio ha condenado "enérgicamente" el ataque israelí sobre depósitos de petróleo y centrales eléctricas que ha provocado "quemaduras graves" en la mayoría de los cerca de 90 heridos. Además, ha denunciado la "cooperación" y la "complicidad" de Estados Unidos y "algunos países árabes que traicionaron la causa palestina" en la agresión de este sábado cometida por las Fuerzas Armadas israelíes, que la habían justificado como represalia al ataque efectuado la víspera por un avión no tripulado de los hutíes contra Tel Aviv, y que se saldó con un fallecido y una decena de heridos. Los rebeldes hutíes han apelado al "heroico" pueblo de Yemen, asegurando que sus Fuerzas Armadas "no retrocederán ante esta brutal agresión" y seguirán "defendiendo su tierra y su soberanía" del "enemigo isralí y sus aliados". "El pueblo yemení, que ha soportado la agresión y el asedio durante años, ha resistido. No puede ser derrotado y sigue luchando sin retroceder", señala la nota. Una vez más, han reiterado su apoyo al pueblo palestino y a su "valiente resistencia". Los rebeldes han lanzado numerosos ataques en el golfo de Adén y el mar Rojo como represalia por la ofensiva desatada por Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

