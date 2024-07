Reino Unido anuncia que reiniciará la entrega de financiación a la UNRWA

El nuevo Gobierno laborista de Reino Unido ha anunciado este viernes que reiniciará la entrega de financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), una vez recibidas garantías de que el organismo ha dado pasos para "garantizar que cumple los más altos estándares de neutralidad", tras las acusaciones vertidas por Israel contra la agencia al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. "Puedo confirmar ante esta cámara que estamos revocando la suspensión de la financiación a la UNRWA", ha dicho el ministro de Exteriores británico, David Lammy, durante una comparecencia ante el Parlamento, según ha recogido el diario británico 'The Guardian'. "Reino Unido entregará 21 millones de libras (alrededor de 24,9 millones de euros) en fondos", ha explicado. De esta forma, Estados Unidos queda como el único país que no ha restaurado las entregas de fondos, suspendidas después de que Israel afirmara en enero que decenas de trabajadores de la UNRWA habrían estado implicados en los ataques del 8 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y alrededor de 240 secuestrados, según los balances facilitados por las autoridades israelíes. La investigación externa sobre la agencia, encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna, concluyó que hay margen de mejora en asuntos como neutralidad y transparencia, si bien destacó que Israel no había presentado pruebas que acrediten los vínculos terroristas atribuidos a varios de sus trabajadores. La UNRWA fue creada a raíz del establecimiento del Estado de Israel en 1948 a través de la resolución 302 de la Asamblea General de la ONU e inició operaciones en mayo de 1950. Ante la falta de un acuerdo al asunto de los refugiados palestinos desde entonces, su mandato ha sido renovado hasta junio de 2026.

