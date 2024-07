El uruguayo Gabriel Calderón estrena en Aviñón: "Estar aquí es impresionante"

Aviñón (Francia), 15 jul (EFE).- El dramaturgo, director y actor uruguayo Gabriel Calderón ha presentado en el Festival de Aviñón 'Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard)', una adaptación de 'Ricardo III', de Shakespeare, que tiene como protagonista al actor Joan Carreras y cuyas tres últimas funciones comienzan este viernes hasta el domingo, día de clausura del festival.

Calderón está viviendo con intensidad su primera vez en Aviñón. "Voy a ser honesto, es impresionante, yo nunca vi algo así y he estado en muchísimos festivales. Nunca soñé con venir a Aviñón, un festival muy importante a nivel mundial, pero sobre todo con una gravitación europea muy grande, francesa, pero Europea; y yo soy de Uruguay, estoy lejísimos", dice exultante.

El Teatro Benedicto XII de Aviñón ha acogido el estreno de este monólogo que realiza una reflexión sobre el poder y el teatro, un texto en catalán, subtitulado en francés e inglés, con el que el actor Joan Carreras obtuvo el Max a mejor actor en 2021.

"Está siendo muy lindo, le hemos ido agarrando el tiempo al diálogo en otra lengua, porque es un espectáculo que va muy rápido", recuerda Calderón.

Pese a los rigores de la traducción se muestra muy satisfecho de la respuesta del público, que divertido sigue los chistes. "Ha sido una acogida muy fuerte, muy buena", advierte después de que parte de la sala se pusiera en pie para aplaudir con intensidad el trabajo de Joan Carreras.

"Él sabe más de la obra que yo", afirma divertido, y recuerda que el actor ha realizado 130 representaciones, a lo largo de estos cuatro años, en la que ha estado presente en distintos festivales.

Un hombre sube al escenario para interpretar a Ricardo III, el tiránico rey de Shakespeare. Toda su vida como actor ha sido un discurrir por papeles secundarios. Su satisfacción por dar vida a un protagonista y así aprovechar la oportunidad de demostrar su valía como intérprete le lleva a desarrollar la misma personalidad que su personaje.

Ambos han experimentado el rechazo, ambos aspiran al poder y desarrollan una ambición desmedida y una actitud maquiavélica.

Una crítica feroz al teatro, sobre todo a quienes lo habitan, "parecemos todos estupendos, pero no somos todos estupendos, pero sucede en cualquier disciplina", apunta este director, que afirma que escribe sobre lo que conoce. "No es la verdad del teatro, es mi verdad. Todos esos sentimientos, envidias, enojos, yo los he sentido alguna vez".

Referente de la escena uruguaya, Gabriel Calderón es, desde 2021, director de Comedia Nacional en Montevideo, y profesor en la Universidad de Suiza.

El proyecto nace del deseo de un actor que quería hacer Ricardo III y con el paso del tiempo se ha ido transformando. "Siento el compromiso con esta ciudad, con los espectadores que aman el teatro y que están por todos lados, a las tres de la tarde y a las doce de la noche. Es una utopía para los que amamos el teatro".