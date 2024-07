Sierra i Fabra, Premio Antonio de Sancha de los editores por la "calidad y generosidad" de su obra

La Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid (AEM) ha otorgado el Premio Antonio de Sancha 2024 en su 28 edición a Jordi Sierra i Fabra por la "calidad y generosidad" de su obra. Con este galardón, la AEM quiere reconocer una obra compuesta por más de 565 títulos publicados en diferentes idiomas y con millones de lectores y lectoras repartidos por todo el mundo. Para el jurado, "este es también un sincero y agradecido homenaje de quienes creen en el poder transformador de los libros y la lectura, a un autor de inagotable talento, capaz de conmover por igual a jóvenes y mayores gracias a la vitalidad narrativa de sus historias, plenas de emociones y vivencias". Tras conocer la noticia, Sierra i Fabra ha agradecido especialmente este reconocimiento de los editores de Madrid, que siente "muy relacionado con la palabra respeto". "A lo largo de una vida de escritor que abarca 52 años, uno espera al final solo una recompensa: la satisfacción y el orgullo por el trabajo realizado, que es algo que está por encima del éxito", ha explicado. "Cuando era un joven rockero de pelo largo, todavía en la dictadura, luchando por unos ideales y lleno de sueños, pensaba en una palabra que me parecía lejana y distante, quizá imposible de alcanzar: respeto. Ahora sé que el respeto casi siempre se gana con la edad", ha afirmado. Nacido en Barcelona en 1947 en el seno de una familia humilde, Sierra i Fabra publicó su primer libro en 1972. Desde entonces ha escrito seiscientas obras de todos los géneros, muchas de ellas best sellers, ha ganado 60 premios literarios, además de recibir un centenar de menciones honoríficas y figurar en múltiples listas de honor, y ha sido traducido a más de 40 lenguas. Sus cifras de ventas superan los 15 millones de ejemplares. El año 2007 recibió el premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura español, en 2012 el Cervantes Joven y en 2013 el premio Iberoamericano por el conjunto de su obra y la tarea social de sus Fundaciones. También ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas artes en 2017 y la Creu de Sant Jordi en 2018. En 2004 creó la Fundació Jordi Sierra i Fabra, en Barcelona, y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra, en Medellín, Colombia, como culminación de toda una carrera y de su compromiso ético y social. Desde entonces se otorga cada año el premio que lleva su nombre a un joven escritor menor de 18 años. En 2010 sus Fundaciones recibieron el premio IBBY-Asahi de Promoción de la Lectura, el más importante del mundo, y en 2015 la Medalla de Honor de Barcelona. La entrega del Premio Antonio de Sancha 2024 tendrá lugar el 14 de diciembre en el Instituto Cervantes. El Premio Antonio de Sancha se instituyó en 1997 por la Asociación de Editores de Madrid para reconocer anualmente a personalidades y entidades que se han distinguido por su labor en defensa de la cultura en general, y del libro y la lectura en particular. Entre los premiados en ediciones anteriores figuran nombres como Lorenzo Silva, Irene Vallejo, Mario Vargas Llosa, Adela Cortina, Luis Alberto de Cuenca, Fernando Savater, Amin Maalouf, Carmen Iglesias, Antonio Fraguas de Pablo 'Forges', Emilio Lledó y entidades como la FundéuRAE o la Biblioteca Resistiré del hospital provisional de IFEMA.

Compartir nota: Guardar Nuevo