Rafa Nadal reaparece en solitario con una cómoda victoria ante el sueco Leo Borg en Bastad

El tenista español Rafael Nadal reapareció este martes en solitario con una cómoda victoria en los dieciseisavos de final del torneo de Bastad (Suecia), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre tierra batida, por 6-3 y 6-4 en una hora y 26 minutos ante el sueco Leo Borg, número 461 del ranking mundial e hijo del mítico Björn Borg. Nadal estuvo especialmente contundente con su saque en su vueltas a las pistas, no concediendo ninguna oportunidad de rotura y ganando el 80 por ciento de sus primeros servicios. Números que, sumados a sus 24 golpes ganadores y únicamente cinco errores no forzados, llaman al optimismo de cara al torneo olímpico masculino que el tenista manacorí disputará en París en las próximas semanas. Pese a la inactividad de Nadal, que no jugaba un partido oficial en individuales desde el pasado 27 de mayo contra el alemán Alexander Zverev, se le vio cómodo desde el inicio de partido, sólido con su servicio --no concedió ninguna pelota de rotura-- y generando problemas a su rival en cada uno de los suyos. Así, el balear tan solo necesitó del 'break' logrado en el cuarto juego del partido para adjudicarse la primera manga por 6-3 en 42 minutos de juego. Más contundente sería la puesta en escena del segundo set para el tenista español que, en el primer juego del tanteo, conseguiría romper el saque de su rival. A partir de ahí, Nadal se limitó a estar seguro con su saque para acabar sellando su victoria, ante un Borg mucho más sólido con el servicio pero incapaz de conseguir una bola de 'break' al resto. Finalmente, Nadal acabaría cerrando el set y el partido por 6-4. Tras este triunfo, el tenista de Manacor accede a los octavos de final del certamen, donde le espera un rival mucho más exigente como es el británico Cameron Norrie, número 42 del mundo y cabeza de serie número cinco del torneo, que se impuso por 7-6(3) y 6-4 al eslovaco Jozef Kovalik en poco más de hora y media de duelo. Por su parte, el tenista español Roberto Carballés también se clasificó para los octavos del torneo de Bastad tras vencer al ruso Roman Safiullin (5-7, 7-6(3), 6-3) en dos horas y 58 minutos de partido, y se enfrentará en octavos al kazajo Denis Yevseyev. Mientras, en el torneo de Hamburgo (Alemania), de categoría ATP 500 y celebrado también sobre arcilla, Jaume Munar se despidió en primera ronda tras sufrir la remontada del francés Arthur Fils (5-7, 6-3, 6-1). Después de adjudicarse el primer parcial, el balear no volvió a quebrar el saque de su adversario y cayó tras dos horas y 13 minutos de juego.

