Biden reitera que se considera sionista y dice que es la persona "que más ha hecho por la comunidad palestina"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado este lunes que se considera sionista y ha agregado que es la persona "que más ha hecho por la comunidad palestina", mientras que ha afirmado que los árabe-musulmanes deberían votarle en las elecciones presidenciales de noviembre porque "es la mejor manera de mantener la paz". "No tienes que ser judío para ser sionista. Y ser sionista es sobre si Israel es un lugar seguro para los judíos por su historia sobre cómo han sido perseguidos. (...) Por cierto, soy el hombre que más ha hecho por la comunidad palestina", ha afirmado. Así, ha destacado las negociaciones con sus homólogos en Oriente Próximo, de los que ha recibido "un apoyo significativo". En este sentido, ha considerado que él es quien "se aseguró de que los egipcios abrieran la frontera y dejaran pasar buenos productos, medicinas y alimentos", quien ha "podido reunir a los Estados árabes para que estén de acuerdo en ayudar a loa palestinos". Además, ha aseverado que Arabia Saudí quiere "reconocer plenamente" a Israel a cambio de armas y de una instalación nuclear. "He apoyado mucho a los palestinos, pero Hamás es un grupo de matones", ha manifestado, antes de agregar que "Hamás no tiene dignidad" porque ha cometido una "masacre", en referencia al 7 de octubre de 2023, que no se había "visto desde el Holocausto". Al ser preguntado sobre por qué los árabe-estadounidenses deberían votarle en los comicios, ha dicho que es "la mejor manera de mantener la paz, de garantizar que haya una solución de dos Estados". Asimismo, ha prometido que no tiene "ni un ápice de prejuicio" en su cuerpo: "Los árabes son buena gente. Necesitan ayuda ahora", ha concluido. COMPROMETIDO CON PERMANECER EN LA CARRERA PRESIDENCIAL Biden ha realizado estas declaraciones en una entrevista grabada el viernes pasado, antes del intento de asesinato de su predecesor Donald Trump, con Speedy Morman de Complex Networks en el programa '360 con Speedy'. Durante la conversación, ha afirmado que está "1.000 por ciento" comprometido con permanecer en la carrera a la Casa Blanca. El mandatario ha hecho hincapié en que se presenta a la reelección para "terminar el trabajo" iniciado durante esta legislatura. "He hecho más trabajo que ningún otro presidente en un único mandato. Tenemos más que hacer", ha agregado, tras criticar que "durante mucho tiempo" le dijeron que "era demasiado joven", cuando fue elegido senador, y que ahora es "demasiado viejo" pero que la edad le proporciona "sabiduría". Además, ha alertado sobre una posible victoria de su rival republicano, advirtiendo de que "su objetivo" es "ser un dictador desde el primer día". "Lo dice en serio. Dice que no reconocerá el resultado de las próximas elecciones", ha expresado. Y ha recordado que en las anteriores, en 2020, apeló en numerosas ocasiones sin que ningún tribunal le diera validez a sus argumentos. Después, "animó a la gente a levantarse y amotinarse. En cuanto a política interior, ha afirmado que Estados Unidos tiene "la economía más fuerte del mundo", pero que todavía tienen que enfocarse en el coste de los productos que importan a la gente. Con todo, ha aseverado que están "yendo en la dirección correcta".

