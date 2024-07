Más de 60 de eurodiputados denuncian el "abuso de poder" de Orbán y piden suspender su derecho a voto en la UE

Un total de 63 eurodiputados han instado este lunes a los líderes de las instituciones comunitarias llamando a culminar el procedimiento del Artículo 7 del Tratado de la UE que permita suspender el derecho a voto de Hungría en las decisiones a Veintisiete, una medida que reclaman en respuesta al "abuso de poder" del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su "usurpación" como representante del bloque en sus contactos con el régimen ruso de Vladimir Putin. "Teniendo en cuenta los abusos de poder descritos, les pedimos que adopten medidas decisivas tan pronto como sea posible para limitar mayores daños no sólo para la credibilidad de la UE en su conjunto, sino también de cara la situación geopolítica actual", dice el texto enviado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. El artículo 7 fue pensado como una respuesta de último recurso ante amenazas graves contra el Estado de derecho en la Unión Europea por la acción de un Estado miembro, pero prevé un proceso largo en varias fases que, en el caso de Hungría, lleva activado desde hace años sin consecuencias. Por ello, en la misiva impulsada por el eurodiputado estonio del Partido Popular Europeo Riho Terras, el grupo advierte de que el pulso de Orbán "requiere acciones reales" como es la suspensión del derecho a voto de Hungría en las reuniones a Veintisiete, una medida que se contempla entre las sanciones últimas del artículo 7. Los eurodiputados consideran que la experiencia hasta ahora ha demostrado que "las meras condenas no tienen efecto" e insisten en que, desde que asumió la presidencia de turno del Consejo de la UE el pasado 1 de julio, Hungría ha causado "daños importantes" al "explotar y abusar" su primer ministro el rol de presidencia europea. La presidencia del Consejo de la UE se turna cada seis meses entre los Estados miembro en un orden preestablecido con el fin de que por rotación asuman las tareas de "mediador honesto" en la preparación y desarrollo de las reuniones sectoriales a nivel de ministros que se celebran cada mes en distintas áreas. Los Veintisiete ya reprendieron el pasado miércoles en una reunión de embajadores al Gobierno húngaro por dañar la unidad del bloque e ir en contra de los Tratados por viajar por sorpresa a Moscú para verse con Putin, sin coordinación con el resto de líderes europeos. Los Estados miembro --todas las delegaciones tomaron la palabra a excepción de Eslovaquia-- echaron en cara a Orbán la ambigüedad con la que viajó al no tener mandato para hablar en nombre de la Unión pero rodear la visita de los símbolos de la presidencia del Consejo de la UE. La discusión entre embajadores, no obstante, concluyó sin decisiones aunque sí permitió a varias delegaciones apuntar posibles medidas en lo inmediato y con carácter individual, como el boicotear las reuniones informales en el país renunciando a enviar representantes de alto nivel.

