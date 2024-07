Inesperada desaceleración China profundiza dilema político de Xi

(Bloomberg) -- El crecimiento de China se desaceleró inesperadamente al peor ritmo en cinco trimestres, ya que el vacilante gasto de los consumidores socavó el auge de las exportaciones, presionando a los responsables políticos para que intensifiquen el apoyo en una reunión económica que se celebra esta semana y que se lleva a cabo dos veces en una década.

El producto interno bruto creció un 4,7% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, por debajo de todas las estimaciones excepto una de las 28 obtenidas en una encuesta de Bloomberg a economistas. Las ventas minoristas aumentaron al ritmo mensual más lento desde diciembre de 2022, lo que demuestra que los esfuerzos del Gobierno por estimular la confianza no han servido para revitalizar al consumidor chino.

La apuesta del presidente Xi Jinping por los sectores manufacturero y de alta tecnología para impulsar el crecimiento de China en la era pospandemia recibió un impulso, ya que la producción industrial repuntó. Pero esa estrategia ya se enfrenta a vientos en contra geopolíticos. Esos riesgos podrían intensificarse después de que el expresidente estadounidense Donald Trump, que ha amenazado con elevar los aranceles sobre las crecientes importaciones chinas si es reelegido, movilizara a sus partidarios tras un disparo que le impactó en la oreja en un evento de campaña.

Los datos publicados el lunes alimentaron los llamados a los responsables políticos para que impulsen el gasto interno, mientras Xi convocaba en Pekín el Tercer Pleno, que se celebra cada cinco años, para fijar las políticas económicas y políticas a largo plazo.

El cónclave de esta semana, de cuatro días de duración, se centrará probablemente en “promover la alta tecnología y la industria manufacturera como vía hacia una mayor productividad y un crecimiento sostenido a largo plazo”, escribió el lunes en una nota Duncan Wrigley, economista jefe para China de Pantheon Macroeconomics.

“Las reformas radicales para crear un modelo de crecimiento impulsado por el consumo, como la reforma de vivienda o la creación de un sistema de bienestar universal, son improbables”, afirmó.

Las acciones chinas de Hong Kong ampliaron sus caídas tras los decepcionantes datos y el índice Hang Seng China Enterprises cerró con un descenso del 1,7%. El Banco Popular de China mantuvo estable su tasa de interés de referencia en medio de la preocupación por la fuga de capitales, la presión sobre las ganancias bancarias y la necesidad de defender el yuan.

La crisis inmobiliaria de China siguió siendo un lastre importante para la segunda economía mundial, y los precios de las viviendas nuevas en las principales ciudades chinas cayeron por decimotercer mes consecutivo en junio. Subrayando la débil confianza causada por ese desplome, China marcó su quinto periodo de deflación en el segundo trimestre, extendiendo la caída más prolongada de los precios en toda la economía desde 1999.

Un programa gubernamental para subvencionar la sustitución de vehículos y electrodomésticos viejos tuvo efectos dispares, según mostraron los datos.

Para ilustrar las dificultades de China por estimular el gasto de los hogares, las ventas al por menor de automóviles cayeron un 6,2% en junio a pesar de los nuevos incentivos financieros, el descenso más pronunciado en más de un año; mientras que las de electrodomésticos y equipos de audio y vídeo disminuyeron un 7,6% el mismo mes, la mayor baja desde 2022.

Las empresas fueron más receptivas a los esfuerzos del Gobierno. El crecimiento de las compras de equipos e instrumentos superó el 17% en el primer semestre del año, eclipsando un aumento del 6,6% en 2023, ya que las fábricas trataron de cumplir la nueva normativa medioambiental que acompaña a las subvenciones.

La oficina nacional de estadística declaró en un comunicado que acompañaba a los datos que la desaceleración del crecimiento en el segundo trimestre se debió a factores coyunturales como el clima extremo y los aguaceros e inundaciones. También reflejaba que la economía se enfrenta a más dificultades y retos, persistiendo los problemas de la insuficiente demanda y la atascada circulación interna.

