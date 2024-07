Igualdad eleva a 26 las asesinadas este año por violencia machista tras confirmar los últimos cinco casos

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 26 las mujeres asesinadas este año por violencia machista, tras confirmar los últimos cinco casos de las provincias de Zaragoza, Valencia, Madrid, Tarragona y Alicante. Además, las víctimas ascienden a 1.270 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, en el caso de Zaragoza se trata de una mujer de 48 años asesinada presuntamente por su expareja el pasado 6 de julio. La víctima tenía dos hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. El caso de Valencia se trata de una mujer de 31 años asesinada presuntamente por su pareja este sábado y sí que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. También el sábado, una mujer de 29 años fue asesinada en Madrid por su pareja. La víctima tenía un hijo menor de edad fruto de otra relación y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. En cuanto al caso de Tarragona, se trata de una mujer de 76 años asesinada presuntamente por su pareja también el sábado. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Finalmente, en el de Alicante, era una mujer de 36 años asesinada presuntamente por su pareja este domingo. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. 17 MENORES HUÉRFANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO ESTE AÑO Asimismo, tras estos últimos casos, el número de menores huérfanos por violencia de género en España ha ascendido a 17 este año y a 450 desde 2013, cuando empezaron a recabarse datos. Por otro lado, Igualdad sigue recabando datos del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 30 años en la provincia de Barcelona, que elevaría a 27 las víctimas de este 2024 y a 1.271 desde 2003.

