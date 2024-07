Biden "reza" por Trump tras el ataque en Pensilvania y asegura que "no hay lugar para la violencia" en EEUU

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha celebrado que su adversario, el expresidente Donald Trump, se encuentre en buen estado tras el ataque que ha sufrido este sábado durante un acto de precampaña en Pensilvania y ha asegurado que "no hay lugar para la violencia" en Estados Unidos. "Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania", ha hecho saber Biden en una publicación en la red social X. "Me alegro de saber que está a salvo y bien. Rezo por él y su familia y por todos los que estuvieron en el mitin mientras esperamos más información", ha agregado. El candidato demócrata a la reelección ha trasladado además al Servicio Secreto del país su agradecimiento y el de la primera dama, Jill Biden, "por ponerlo a salvo" y ha hecho un llamamiento a todos los estadounidenses para que se unan "como una nación" para condenar la agresión. Además de varios senadores republicanos, se ha pronunciado asimismo al respecto el expresidente demócrata Barack Obama, quien ha reiterado la idea expuesta por Biden de que "no hay absolutamente ningún lugar para la violencia política" en la democracia de EEUU. "Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política", ha añadido, deseándole "una pronta recuperación". LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CONDENA LA AGRESIÓN Tampoco se han hecho esperar los mensajes de apoyo de la comunidad internacional, cuyo líderes se han volcado con el exmandatario, repudiando el ataque y criticando este tipo de actos violentos. Una de las primeras reacciones en llegar ha sido la del líder de la formación Vox, Santiago Abascal, que ha condenado la agresión y ha cargado contra la "izquierda globalista" que, a su juicio, incentiva este tipo de actos violentos y lamentando la presencia de "esta izquierda" en el Gobierno de España. "Gracias a Dios Donald Trump ha sobrevivido al intento de asesinato", ha expresado Abascal en una publicación en su cuenta en la red social X, en la que ha instado a "detener a la izquierda globalista que está sembrado el odio, la ruina y la guerra". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho sentirse "conmocionado por el aparente ataque al presidente Trump" y ha asegurado que "rezará por su seguridad y por su pronta reposición"; al igual que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha aseverado que sus "pensamientos y oraciones están con el presidente Donald Trump en estas horas oscuras". Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, ha trasladado a través de la misma plataforma "todo (su) apoyo y solidaridad" al candidato, "víctima de un cobarde intento de asesinato que ha puesto en riesgo su vida y la de cientos de personas", abogando por unas elecciones "justas, pacíficas y democráticas". "No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria", ha apostillado, en línea con Abascal. Así las cosas, desde la Presidencia de Argentina han aprovechado la ocasión para "reafirmar su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente", y hacer "un llamado a la comunidad internacional para que (...) se una en la lucha contra los enemigos de la libertad". También desde el continente latinoamericano, el presidente brasileño, Lula da Silva, ha calificado el incidente como "inaceptable" y ha reivindicado que "el ataque contra el expresidente (...) debe ser repudiado con vehemencia por todos los defensores de la democracia y el diálogo en política". "Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump", se ha sumado el mexicano Andrés Manuel López Obrador, argumentando que "la violencia es irracional e inhumana". El expresidente estadounidense Donald Trump ha resultado herido este sábado durante un acto de precampaña celebrado en Pensilvania del que ha tenido que ser evacuado con sangre en el rostro tras escucharse presuntos disparos y que ha dejado dos fallecidos, incluido el principal sospechoso, según CNN. Trump, que se escondió bajo su estrado con la mano en el cuello antes de ser evacuado del lugar por los servicios de seguridad, está siendo atendido por servicios sanitarios en Pensilvania. "El presidente Trump está bien y está siendo examinado en un centro médico local. Pronto habrá más detalles", ha informado su portavoz, Steven Cheung, en un comunicado recogido por CNN.

