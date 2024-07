Albares traslada el apoyo y solidaridad de España a la embajadora de EEUU: "La democracia se decide con votos en urnas"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado a la embajadora de los Estados Unidos en España la solidaridad y apoyo de España a la democracia norteamericana, y en especial al expresidente Donald Trump, tras el atentado que ha sufrido este sábado durante un acto de campaña en Pensilvania. "Condenamos este atentado y lo rechazamos en los términos más firme. Deseo a Donald Trump una pronta y total recuperación lo antes posible, y a todas las víctimas y familiares", ha asegurado este domingo en declaraciones al canal 24 Horas de RTVE, recogidas por Europa Press. El ministro ha compartido la reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que "la violencia, la intolerancia y el odio no tienen cabida en las democracias y en la sociedad". "Estos actos deben ser siempre condenados y erradicados. La democracia se decide con contraste de opiniones, con votos en las urnas", ha señalado. En este sentido, Albares ha defendido que la democracia es "una "construcción que debe trabajarse y apoyarse todos los días" y no creer que "es un logro que está inscrito en las estrellas". "No debemos jamás considerar que la democracia, una vez que se alcanza, es definitiva", ha manifestado. Asimismo, Albares ha trasladado al pueblo estadounidense la cercanía de España y la confianza en la "fortaleza" de la democracia americana. "Estamos muy cerca de ellos en estos momentos que son dramáticos y les traslado nuestra confianza en su democracia y la certeza de que, como siempre, al final la democracia, la tolerancia y el rechazo a la violencia triunfará", ha sentenciado.

