Rice: "Juego limpio con Lamine Yamal"

Berlín (Alemania), 13 jul (EFE).- En Inglaterra respetan al máximo a Lamine Yamal. Admiran su precocidad y su madurez cuando acaba de cumplir 17 años este sábado. No dudan en halagar a una de las grandes figuras de España y de la Eurocopa, a un jugador que en el último mes ha batido récords de leyendas como Pelé y que tiene un futuro espectacular.

Declan Rice fue el último en salir a la palestra para lanzar una petición: "Juego limpio con Yamine Lamal", pidió en un encuentro con los medios de comunicación en el campo de trabajo del combinado británico.

Parece que el equipo dirigido por Gareth Southgate ha aprendido la lección del mal trago que pasó Adrien Rabiot. En la víspera de las semifinales que disputó Francia ante España, el centrocampista galo alabó a Yamine Lamal. Destacó todas sus cualidades y virtudes, pero terminó su alocución con una frase que probablemente le persiga durante un tiempo: "Si quiere jugar una final, tendrá que demostrar más cosas de las que ha hecho", afirmó.

El habilidoso extremo de España respondió con un golazo que pasó a la historia. Después se lo recordó a Rabiot en las celebraciones. Se acercó a una cámara de televisión una vez terminado el partido y soltó un "habla ahora, habla ahora" con el que cerró el debate. Ahora, jornadas después de aquellos hechos, Inglaterra cuida e incluso mima al genio de la selección española.

Rice, el jefe de la sala de máquinas del conjunto británico, fue el más insistente con Yamal. Recordó su historia para ensalzar al joven jugador de España: "Cuando ganaron a Francia vi un dato: Yamal tenía 12 años cuando llegó el COVID. Eso es bastante aterrador y demuestra lo bueno que es. Hay que aplaudirle. Como aficionado al fútbol y como jugador, hay que respetarle. Demuestra muchas agallas para jugar con el Barcelona", afirmó.

"Lo que está haciendo con esa edad es muy, muy especial. A los 16 años yo estaba en una casa terminando la escuela. Creo que los chicos de 16 años ahora son mucho mayores de lo que realmente son. He visto las historias sobre su padre y ha tenido una educación increíble. Ha mantenido sus pies en la tierra. Eso demuestra por qué se ha convertido en un buen futbolista, porque tiene buenas personas a su alrededor que se preocupan y quieren que le vaya bien. Así que, juego limpio con Yamine Lamal", agregó.

También Ollie Watkins, el héroe de Inglaterra en semifinales con su tanto en el minuto 92 a Países Bajos, tuvo palabras para Lamine Yamal. Y, como su compañero, se deshizo en halagos: "Es un talento increíble, generacional. No es frecuente que marques un gol desde fuera del área contra Francia en una semifinal. Lamine tiene el mundo a sus pies y sí, está a millas por delante de mí cuando yo tenía 16 o 17 años", comentó.

El camino del halago casi siempre es más sencillo que el del látigo. La expedición inglesa se apunta a ese estilo. No hay retos, no hay avisos. Todo son buenas palabras para el jugador más desequilibrante de España. El objetivo de Inglaterra es ganar la Eurocopa y no repetir la tragedia de la final que perdió frente a Italia hace sólo tres años.

"En la final de hace tres años pecamos de ingenuos y hemos aprendido de eso. Creo que ahora lo haríamos de una manera diferente porque ya sabemos lo que es una final. En la otra nos pusimos 1-0 y ya no atacamos tanto como deberíamos haberlo hecho. Ya hemos aprendido de eso. Y luego hay otros jugadores que están muy hambrientos. Hablamos mucho entre nosotros sobre lo que significaría ganar. 2020 dolió. Todavía duele hasta el día de hoy. Va a ser difícil. No podemos pasar por alto a España. Han sido un país increíble durante muchos años, así que sabemos que son muy buenos", sentenció Rice. EFE

jjl/arh