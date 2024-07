Olmo-Kane, el otro pulso de la final

Berlín, 13 jul (EFE).- Dani Olmo contra Harry Kane, el goleador inesperado de España contra el goleador tradicional de Inglaterra, enfrentados este domingo en el otro pulso de la final de la Eurocopa 2024 por ser el mejor artillero del torneo, ambos con tres tantos, con la ventaja del español en la tabla porque ha dado dos asistencias válidas para el desempate en el caso de que ninguno de los dos logre algún tanto este domingo.

Kane necesita un gol para desplazarlo de ahí como poco. Si no, al menos dos asistencias. De no hacerlo, Dani Olmo será el máximo goleador, con los tres aciertos en los últimos tres duelos de manera consecutiva: uno en los octavos de final contra Georgia, otro en los cuartos ante Alemania y uno más en semifinales contra Francia, impulsado hacia la portería por Jules Koundé, pero otorgado al jugador del Leipzig.

"Es una motivación extra, más aún si cabe en una final, pero, mientras ganemos, me da igual marcar yo o Unai Simón. Lo importante es ganar el partido. Me he sentido muy bien, en un gran momento. Hay que seguir aprovechándolo. Estoy empatado con Kane, pero también Fabián tiene dos goles, Morata uno y si marca un hat-trick estaríamos igual de felices todos. Da igual quien marque, lo importante es la victoria y el colectivo", expresó Olmo este viernes en rueda de prensa, ya rumbo a la final.

Los tres goles de Kane, entre tanto, van desde el 1-1 contra Dinamarca, en la segunda cita del torneo, hasta el triunfo en las semifinales frente a Países Bajos, cuando aportó de penalti el 1-1. La pena máxima también la habían cometido sobre él. La otra diana, esencial, corresponde a la prórroga del agónico triunfo contra Eslovaquia en los octavos de final por 1-2.

Ambos encabezan la lista de futbolistas con tres tantos en esta Eurocopa, compuesta por otros cuatro jugadores, todos ellos ya eliminados: el alemán Jamal Musiala, el eslovaco Ivan Schranz, el georgiano Georges Mikautadze y el neerlandés Cody Gakpo, que ya no pueden ser los máximos goleadores del torneo, porque Dani Olmo también los supera en asistencias.

Hay más candidatos en la final, pero con más obligaciones que él. Su compañero Fabián Ruiz, por ejemplo, suma dos goles; los mismos que el inglés Jude Bellingham.

Por detrás, con uno figuran siete jugadores más de España: Lamine Yamal, Álvaro Morata, Dani Carvajal, Rodrigo Hernández, Nico Williams, Ferran Torres y Mikel Merino.

Y dos de Inglaterra: Bukayo Saka, que será titular, y Ollie Watkins, que será suplente, aunque fue el goleador decisivo en el duelo de las semifinales ante Países Bajos.

El máximo goleador de Alemania 2024 tomará el relevo del portugués Cristiano Ronaldo, que obtuvo ese reconocimiento en la edición de 2021, con cinco tantos. El checo Patrik Schick marcó los mismos, pero la balanza se decantó para el astro luso porque había dado una asistencia por ninguna del delantero del Bayer Leverkusen.

Fernando Torres, en 2012, fue el último jugador español que logró ese premio en la fase final de la Eurocopa, con tres goles (empatado con el ruso Alan Dzagoev, el alemán Mario Gómez, el croata Mario Mandzukic, el italiano Mario Balotelli y el portugués Cristiano Ronaldo), aunque su pase a Jaime Mata en la final lo coronó como ganador.

Otros dos españoles han sido los máximos goleadores de este torneo: Jesús María Pereda, en 1964, con dos dianas, y David Villa, en 2008, con cuatro.

El récord en una sola edición es del francés Michel Platini, que anotó 9 goles en la edición de 1984.

- 3 goles: Jamal Musiala (Alemania); Ivan Schranz (Eslovaquia); Dani Olmo (España); Georges Mikautadze (2p) (Georgia); Harry Kane (1p) (Inglaterra); Cody Gakpo (Países Bajos).

- 2 goles: Niclas Fullkrug, Florian Wirtz, Kai Havertz (2p) (Alemania); Fabián Ruiz (España); Jude Bellingham (Inglaterra); Donyel Malen (Países Bajos); Razvan Marin (1p) (Rumanía); Breel Embolo (Suiza); Merih Demiral (Turquía).

- 1 gol: Nedim Bajrami, Klaus Gjasula y Qzim Laçi (Albania); Ilkay Gundogan y Emre Can (Alemania); Gernot Trauner, Mikael Gregoritsch, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner y Marko Arnautovic (1p) (Austria); Kevin de Bruyne y Youri Tielemans (Bélgica); Andrej Kramaric y Luka Modric (Croacia); Christian Eriksen y Morten Hjulmand (Dinamarca); Scott McTominay (Escocia); Ondrej Duda (Eslovaquia); Erik Janza y Zan Karnicnik (Eslovenia); Lamine Yamal, Álvaro Morata, Dani Carvajal, Rodrigo Hernández, Nico Williams, Ferran Torres, Mikel Merino (España); Kylian Mbappé (1p) y Randal Kolo Muani (Francia); Kvicha Kvaratskhelia (Georgia); Barnabás Varga y Kevin Csoboth (Hungría); Bukayo Saka y Ollie Watkins (Inglaterra); Alesandro Bastoni, Mattia Zaccagni y Nicolo Barela (Italia); Wout Weghorst, Memphis Depay, Xavi Simons y Stefan de Vrij (Países Bajos); Adam Buksa, Robert Lewandowski (1p) y Krzysztof Piatek (Polonia); Francisco Conceiçao, Bruno Fernandes y Bernardo Silva (Portugal); Lukas Provod y Partrick Schick (República Checa); Nicolau Stanciu y Dragus (Rumanía); Luka Jovic (Serbia); Kwadwo Duah, Remo Freuler, Rubem Vargas, Xherdan Shaqiri, Michel Aebischer, Dan Ndoye (Suiza); Mert Muldur, Arda Güler, Samet Akaydin y Kerem Akturkoglu (Turquía); Roman Yaremchuk y Mykola Shaparenko (Ucrania).

- En propia puerta: Antonio Rudiger (Alemania, contra Escocia); Maximilam Wöber (Austria, contra Francia); Robin Hranac (República Checa, contra Portugal); Klaus Gjasula (Albania, contra Croacia); Riccardo Calafiori (Italia, contra España); Samet Akaydin (Turquía, contra Portugal); Donyell Malen (Países Bajos, contra Austria); Jan Vertonghen (Bélgica, contra Francia), Robin Le Normanda (España, contra Georgia); Mertu Muldur (Turquía, contra Países Bajos).

1960: François Heutte (Francia), Viktor Ponedelnik (URSS), Valentin Ivanov (URSS), Drazan Jerkovic (Yugoslavia) y Milan Galić (Yugoslavia), con 2 goles.

1964: Jesús María Pereda (España), Ferenc Bene (Hungría) y Deszö Novák (Hungría), con 2 goles.

1968: Dragan Džajić (Yugoslavia), con 2 goles.

1972: Gerd Müller (Alemania Occidental), con 4 goles.

1976: Dieter Müller (Alemania Occidental), con 4 goles.

1980: Klaus Allofs (Alemania Occidental), con 3 goles.

1984: Michel Platini (Francia), con 9 goles.

1988: Marco van Basten (Países Bajos), con 5 goles.

1992: Henrik Larsen (Dinamarca), Karl-Heinz Riedle (Alemania), Dennis Bergkamp (Países Bajos) y Tomas Brolin (Suecia), con 3 goles.

1996: Alan Shearer (Inglaterra), con 5 goles.

2000: Patrick Kluivert (Países Bajos) y Savo Milosevic (Yugoslavia), con 5 goles.

2004: Milan Baroš (República Checa), con 5 goles.

2008: David Villa (España), con 4 goles.

2012: Fernando Torres (España) -ganador por una asistencia más-, Alan Dzagoev (Rusia), Mario Gómez (Alemania), Mario Mandzukic (Croacia), Mario Balotelli (Italia) y Cristiano Ronaldo (Portugal), con 3 goles.

2016: Antoine Griezmann (Francia), con 6 goles.

2021: Cristiano Ronaldo (Portugal) -ganador por una asistencia- y Patrik Schick (República Checa), con 5 goles. EFE

id/jpd