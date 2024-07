El senador Bernie Sanders pide a los demócratas "parar la discusión" y apoyar al presidente Biden

Washington, 13 jul (EFE).- El senador independiente Bernie Sanders pidió este sábado a los demócratas detener las críticas y apoyar en bloque la candidatura a la reelección del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En una columna de opinión publicada este sábado en el diario The New York Times, el veterano senador por Vermont y visible líder progresista, señaló que Biden "puede que no sea el candidato ideal, pero será el candidato y debería ser el candidato" del Partido Demócrata.

"Es hora de que los demócratas dejen de discutir y ser quisquillosos", señaló Sanders, un independiente que suele votar y apoyar las iniciativas de los demócratas.

El senador, de 82 años y quien en la campaña de 2020 compitió contra Biden por la nominación demócrata, defendió que el pobre desempeño del actul mandatario en el debate del pasado 27 de junio no constituye un factor decisivo de cara a que dé un paso al costado como presunto candidato demócrata.

Sanders, quien en su columna aludió a las diferencias que mantiene con el mandatario estadounidense sobre varios aspectos, entre ellos el apoyo de EE.UU. a Israel en la guerra contra Hamás, pronosticó que Biden derrotará a Trump y además lo hará con contundencia.

"Ha sido el presidente más eficaz en la historia moderna de nuestro país y es el candidato más fuerte para derrotar a Donald Trump, un demagogo y mentiroso patológico", agregó.

Sanders, uno de los visibles líderes progresistas en el Legislativo, se ha sumado a los que han salido al paso para defender a Biden, como también lo han hecho ya las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Ayanna Pressley.

Tras el mal desempeño de Biden en el primer debate que sostuvo con el presunto candidato republicano Donald Trump, durante el cual balbuceó y en ocasiones no terminó sus ideas, prominentes legisladores demócratas y donantes de este partido le han pedido que abandone la carrera presidencial argumentando un deterioro de sus capacidades mentales.

Biden, de 81 años y desde entonces inmerso en una fuerte crisis política, ha hecho oídos sordos a estos reclamos y ha asegurado que seguirá en la carrera, como lo reiteró el viernes durante un acto de campaña en Michigan.