Nauseda toma posesión de su cargo alertando del peligro que corre Lituania por compartir frontera con Rusia

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha tomado posesión este viernes de su cargo tras revalidar su mandato en mayo, alertando en investidura del "abismo" al que se acerca el mundo y los peligros que corre el país al compartir fronteras con "los dos países más peligrosos del mundo", en alusión a Rusia y Bielorrusia. "En los últimos cinco años hemos vivido muchos escenarios realistas para que la humanidad se borre o regrese a la edad oscura, donde el más fuerte tiene razón y el más brutal escribe la historia", ha expresado Nauseda, citando como ejemplos el cambio climático, la pandemia del coronavirus y las guerras. Nauseda ha alertado de que Lituania ya no es un lugar seguro, pues "a pocos kilómetros" se libra una guerra en Ucrania y se encuentra, por otro lado, "la insegura central nuclear" de Astravets, en Bielorrusia, informa la cadena LRT. "Nuestro país, cuya integridad territorial e independencia estamos comprometidos a proteger, tiene fronteras con los dos países más peligrosos del mundo", ha alarmado Nauseda, quien ha asegurado que lo que ocurre en Ucrania ha servido a Lituania para "prepararse adecuadamente" ante posibles contingencias. En ese sentido, Nauseda ha destacado que durante este mandato pondrá especial énfasis en reforzar la seguridad de Lituania y ha defendido la necesidad de destinar cerca del 4 por ciento del PIB en defensa para desarrollar una mejor fuerza aérea y escudos antimisiles para proteger las costas del Báltico. "Si no hay Estado, no habrá nada", ha dicho el presidente lituano, quien confía en que el país se para 2029, cuando acaba su mandato, un ejemplo para toda la OTAN. Nauseda consiguió revalidar su mandato a finales de mayo tras imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales con más del 74 por ciento de los votos a la primera ministra Ingrid Shimonite.

