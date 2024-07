Javier Tebas: "El FC Barcelona está más cerca del 1:1 y poder fichar a Williams"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha manifestado este viernes que el FC Barcelona está cada vez "más cerca" de poder cumplir con la norma económica del 1:1 que facilita la llegada de nuevos fichajes y, en este sentido, ha añadido que si cumple esa regla estará también más cerca de poder fichar al delantero del Athletic Club Iñaki Williams. "Hay que recordar que tiene que cumplirse el escenario del 1:1. Hoy no lo tiene, pero es cuando el FC barcelona más cerca está de tenerlo. Si lo logra, puede fichar a Nico Williams o a otro jugador de esas características", aseguró Tebas en una entrevista en Sport recogida por Europa Press. En este sentido, Tebas celebró el trabajo que está haciendo la Junta Directiva blaugrana para rebajar la masa salarial. "Hay que pensar que con el esfuerzo del Barcelona en reducir en más de 200 millones su masa salarial y las palancas, perfectamente puede incorporar a un jugador como Nico Williams", ahondó. "Creo que tiene una cláusula de rescisión de 58 millones: cuando compras por 58 millones, la amortización se divide por los años de contrato; si le firmas tres, serían menos de 20 millones por año, más lo que le pagues al jugador. El Barça va a poder estar en esas cantidades, perfectamente asumibles si está en la norma 1:1. Es un club que está cerca de los 1.000 millones de facturación, puede estar en esa línea", manifestó el dirigente. Tebas recordó, no obstante, que recibió muchas críticas desde Barcelona por las estrictas medidas económicas que impone LaLiga. "Se me criticó mucho desde Barcelona cuando en su momento dije que el club lo tendría complicado para llegar a esa situación y poder fichar. Ahora digo que es el momento en el que más cerca está de llegar al 1:1. Con su reducción de masa salarial y de estructura de club, y con algún movimiento más, las opciones de alcanzar ese 1:1 y por lo tanto de contar con más libertad de actuación con mucho más altas", explicó. Y también opina que el club blaugrana va reduciendo la diferencia en cuanto a brecha salarial que tiene con el Real Madrid. "El Real Madrid ha tenido una política de salarios de acuerdo con su estructura de ingresos, incluso menor. Ahora el Barcelona está adecuando la suya y por lo tanto se está acercando. Veremos a ver si lo consigue. Sería bueno para el Barcelona y para LaLiga", aportó. LAMINE YAMAL, UNA NUEVA ESTRELLA PARA LALIGA Javier Tebas destacó el gran papel del blaugrana Lamine Yamal con España en la Eurocopa 2024. "Lo de Lamine, los que hemos seguido su evolución ya se veía que era un jugador diferente. Y lo está demostrando. Las estrellas nacen siendo diferentes", manifestó. Y celebró tenerlo en LaLiga y que el Clásico pueda ser, de nuevo, una batalla estelar entre el Real Madrid de Kylian Mbappé y el Barça de Lamine Yamal. "Es uno de nuestros grandes productos, aunque no el único. En las épocas de Messi y de Cristiano Ronaldo era la pelea entre los dos grandes jugadores del mundo en los dos grandes clubes del mundo, y recurrimos mucho a esa imagen para acelerar el crecimiento", aportó. "El Barcelona tiene grandes jugadores, como es el caso de Pedri o de Gavi, nacidos en la casa. Y marca otro estilo de crecimiento de estrellas en el fútbol; uno más de adquisición, como el Madrid, frente a otro de nacimiento dentro del propio club, como el Barcelona", añadió.

