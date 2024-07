Jueves, 11 de julio de 2024 (18:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel deja inhabitable un barrio de Ciudad de Gaza y mantiene la presión allí y en el centro del enclave

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí ha dejado totalmente inhabitable el barrio de Shujaiya, en Ciudad de Gaza, denunciaron los servicios de rescate del enclave, mientras mantiene una dura ofensiva en la capital gazatí que está obligando a los residentes a desplazarse hacia el centro de la Franja. La Defensa Civil de Gaza ha rescatado ya unos 60 cuerpos en Shujaiya, tras la retirada el miércoles de las tropas israelíes, pero advierte que quedan decenas de cadáveres atrapados bajo los escombros. En el centro del enclave, donde los ataques aéreos de Israel tampoco dan tregua, al menos 30 personas han muerto desde esta madrugada.

Netanyahu ordena continuar las negociaciones en El Cairo para un alto el fuego en Gaza

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha instruido a la delegación negociadora de Israel a viajar a El Cairo este jueves para continuar las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. El jefe del Shin Bet (espionaje interno), Ron Bar, encabeza el equipo negociador israelí, que ya viajó a El Cairo a principios de semana y luego a Doha. La orden de Netanyahu da esperanzas sobre un acuerdo, después de nueve meses de guerra en los que solo hubo una semana de tregua. Hamás ha sido más cauto y afirmó que los mediadores aún no han informado al grupo islamista de "ningún avance" en las negociaciones.

El G7 rechaza la legalización y expansión de colonias israelíes en Cisjordania ocupada

Roma (EFE).- Los ministros de Exteriores de los países del G7 se sumaron este jueves a las condenas de la UE y la ONU y mostraron su rechazo al plan de legalización de cinco colonias israelíes hasta ahora irregulares en Cisjordania, y la ampliación de asentamientos en este territorio palestino bajo ocupación de Israel desde 1967. Los titulares de Exteriores de las siete democracias más industrializadas del mundo rechazaron "la decisión del Gobierno de Israel de declarar más de 1.270 hectáreas de tierra en Cisjordania como 'tierras estatales'", lo que según el grupo supone la declaración de esta índole de mayor dimensión desde los Acuerdos de paz de Oslo (1993-1995).

OTAN CUMBRE

La Cumbre de la OTAN pone de manifiesto el malestar con Orbán por su cercanía a Rusia y China

Washington (EFE).- Diferentes países de la OTAN expresaron este jueves su malestar por los recientes viajes del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Moscú y Pekín coincidiendo con el inicio de la presidencia de su país del Consejo de la Unión Europea. Durante la cumbre aliada que concluye en Washington se ha visto a Orbán en diferentes ocasiones aislado de las conversaciones informales entre los líderes, o también durante su participación en la cena de gala que ofreció en la noche del miércoles en la Casa Blanca el presidente estadounidense, Joe Biden. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que "tiene que quedar claro" que Orbán no representa a la UE en esos contactos.

R.UNIDO MIGRACIÓN

Ruanda no devolverá el dinero recibido de Londres tras la anulación de su pacto migratorio con Reino Unido

Kigali (EFE).- El Gobierno de Ruanda afirmó este jueves que el país no tiene obligación de devolver la partida inicial de 240 millones de libras esterlinas (unos 285 millones de euros) que le pagó Reino Unido para acoger a migrantes deportados por Londres en el marco del polémico acuerdo anulado por el nuevo primer ministro laborist, Keir Starmer. "Ruanda no pagará el dinero de ninguna manera, fue el Gobierno del Reino Unido quien puso fin al tratado y no Ruanda", dijo a EFE Doris Uwicyeza Picard, coordinadora de la Unidad de Coordinación de Asociación sobre Migración y Desarrollo Económico del Ministerio de Asuntos Exteriores ruandés.

RUSIA NAVALNI

Rusia declara terrorista a la viuda de Navalni

Moscú (EFE).- Las autoridades rusas incluyeron en la lista de extremistas y terroristas a Yulia Naválnaya, viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido en extrañas circunstancias en prisión el pasado febrero. Este martes el Tribunal Basmanni de Moscú dictaminó el arresto en ausencia de Naválnaya, quien reside en el extranjero, por participar en una asociación extremista, y la declaró en busca y captura. La viuda del líder opositor, que ha prometido continuar desde el exilio la causa de su marido, acusa al presidente Vladímir Putin de ser el responsable de la muerte de Navalni y afirma que su poder se basa en "la desinformación, la mentira, el engaño y las provocaciones".

EE.UU. ELECCIONES

Un 67% de los estadounidenses cree que Biden debe retirarse, según encuesta

Washington (EFE).- Más de dos tercios de los estadounidenses y el 54 % de los votantes demócratas creen que el presidente estadounidense, Joe Biden, se debe retirar de la contienda electoral y no optar por la reelección en las elecciones de noviembre que lo enfrentarían al republicano Donald Trump, según una encesta publicada este jueves.El sondeo de ABC News y el diario de The Washington Post señala que solo el 30 % de los votantes creen que Biden debe mantenerse en campaña a sus 81 años y tras el debate presidencial del 27 de junio, que volvió a elevar las dudas sobre su agilidad mental y capacidad para un segundo mandato de cuatro años.

BRASIL BOLSONARO

La Policía refuerza la sospecha de que Bolsonaro espiaba ilegalmente a sus adversarios

Brasilia (EFE).- La Policía Federal de Brasil ha reforzado la sospecha de que el expresidente Jair Bolsonaro mantuvo una red de espionaje ilegal, con recursos del Estado, para vigilar a sus adversarios mientras estuvo en el poder, según documentos desclasificados por la Corte Suprema. Los documentos forman parte de una investigación iniciada el año pasado y revelan que el espionaje ilegal alcanzaba a parlamentarios, miembros del Poder Judicial, periodistas y gobernadores, entre muchos otros que eran considerados adversarios del líder de la ultraderecha. Entre los vigiladose, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, cercano a Bolsonaro entonces.

ONU POBLACIÓN

El mundo alcanzará su 'pico' de población (10.300 millones) en este siglo y luego comenzará a declinar

Naciones Unidas (EFE).- La población del mundo alcanzará en este siglo su 'pico' máximo, en torno al año 2080, y luego comenzará a declinar, hasta el punto de que en 2100 habrá perdido 700 millones de habitantes, un declive del 6 %.En su informe "Perspectivas de la población mundial 2024", elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la ONU calcula que los 8.200 millones de habitantes del planeta en la actualidad irán creciendo hasta un máximo de 10.300 millones, y ese será el 'pico' máximo antes de empezar a caer. Entre las razones de ese descenso poblacional destaca la baja natalidad de las mayores economías del mundo, especialmente la de China.

EE.UU. CINE

Muere la estrella de 'El Resplandor' Shelley Duvall a los 75 años

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La actriz estadounidense Shelley Duvall, la mujer atormentada que evita el hachazo empuñado por Jack Nickolson en la película 'The Shining' ('El Resplandor'), ha fallecido este jueves a los 75 años, informó The Hollywood Reporter. La actriz debutó en la gran pantalla en 1970 con 'Brewster McCloud' ('Volar es para los pájaros') junto al director de cine Robert Altman. También apareció en filmes como 'McCabe & Mrs. Miller' ('Los Vividores') y 'Thieves Like Us' ('Los Delincuentes'), antes de formar parte del elenco de 'Nashville' en 1975. La fama le llegaría con la adaptación cinematográfica del suspense 'The Shining' en 1980. EFE

