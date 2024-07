Perú protesta a Colombia por declaraciones que cuestionan soberanía sobre isla amazónica

Lima, 10 jul (EFE).- La Cancillería de Perú presentó este miércoles una protesta ante el encargado de Negocios de Colombia en Lima por las declaraciones de un funcionario de ese país que negó la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa, ubicada en plena Amazonía.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que convocó al encargado de Negocios de Colombia para hacerle entrega de una nota de protesta, mediante la cual "el Gobierno del Perú reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa", ubicada en la región de Loreto, fronteriza con Colombia y Brasil.

Perú manifestó su protesta por las expresiones formuladas por el director de Soberanía Territorial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia durante la Primera Mesa Técnica de Seguridad en las Fronteras convocada el pasado lunes por la Gobernación del Departamento de Amazonas (Colombia) en la ciudad colombiana de Leticia.

El comunicado indicó que el referido funcionario señaló que la isla Santa Rosa "no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente" por este país.

Según reportaron medios locales en Perú, el funcionario colombiano, que no ha sido plenamente identificado, dijo que la isla es nueva, "no asignada, ocupada irregularmente por Perú", además de ser un tema "que no está definido aún".

En ese sentido, desconoció la autoridad del alcalde de Santa Rosa, el peruano Iván Yovera, y reiteró que ese territorio no es peruano, lo cual provocó el retiro del burgomaestre de esa cita.

En el comunicado oficial, Perú expresó "su total respaldo" a las autoridades democráticamente elegidas de dicho centro poblado peruano.

La isla Santa Rosa se encuentra en el distrito Yavarí, cerca la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, en el río Amazonas y alberga a unas 3.000 personas que se dedican principalmente al comercio. EFE

