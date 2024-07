Las tres becas de Casa de México para 'Malinche' son para "un periodo no mayor de 12 meses"

Las tres becas que Fundación Casa de México en España acordó poner en marcha junto a Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas, quien colabora con Malinche The Musical Spain, tienen una duración de "un periodo no mayor de 12 meses" y desde la institución se asegura que los estudiantes beneficiados cumplen con "todos los requisitos legales". En su intervención de este pasado martes, el creador de 'Malinche', Nacho Cano, explicó que "en algún momento del año pasado" recibió la llamada de la Casa de México para concederle esas tres becas, sin especificar el momento concreto en que se pusieron en marcha, al igual que tampoco se ha especificado desde la institución. Posteriormente, según la versión del músico, habló con sus sponsors para ampliar el programa a 19 personas. La Fundación Casa de México ha explicado a Europa Press que, en el marco del Programa Becas en su modalidad de Formación Académica, se firma un convenio entre Fundación Casa de México en España y Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas para ofrecer tres becas que, en este caso, cubren la matrícula dentro del programa de estudios seleccionados en un periodo no mayor de 12 meses. La institución ha remarcado que en esta convocatoria Fundación Casa de México en España se asegura que los estudiantes beneficiados del Programa Becas Fundación Casa de México "cumplen con todos los requisitos legales". La fundación ha señalado que con este tipo de becas se busca "contribuir al desarrollo de ambos países y al fortalecimiento de la relación bilateral" a través de promover el mayor conocimiento de México en España en temas culturales, de negocios, de emprendimiento, turísticos, gastronómicos y de desarrollo comunitario. "Todo esto a través de la vinculación de la sociedad civil, al gobierno y al sector privado", ha añadido, remarcando que el Programa Becas está dirigido a estudiantes que deseen realizar estudios en instituciones españolas "de alto prestigio" en diversas áreas como las de artes y humanidades o educación. "Todo ello con el fin de estimular y acrecentar sus herramientas de conocimiento en un entorno internacional", han apuntado.

