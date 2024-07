Biden frena, por ahora, las deserciones demócratas en su campaña presidencial

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece haber frenado, por ahora, las deserciones públicas entre los demócratas de la Cámara de Representantes. Eso no significa que ha superado las profundas divisiones en su partido sobre si debe seguir siendo su candidato a la Casa Blanca.

Los demócratas de la Cámara discutieron a puerta cerrada a primera hora del martes sobre la capacidad de Biden para vencer a Donald Trump en noviembre, una de una serie de reuniones esta semana que determinarán el futuro político de Biden. Tras la reunión no parecía haber señales de que habría un consenso para obligarle a reconsiderar su candidatura.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Es una semana crucial para el presidente, quien es anfitrión esta semana de una cumbre de la OTAN en Washington. Dará una conferencia de prensa el jueves, y sus críticos y partidarios estarán atentos por más señales de desgaste.

“No debería poner en peligro su legado y entregarnos a un tirano”, dijo tras la reunión Lloyd Doggett, de Texas, el primer representante demócrata en pedir que Biden se haga a un lado.

Muchos legisladores expresaron su apoyo a Biden, aunque algunos más a regañadientes que otros. Y muy pocos expresaron su confianza en que Biden pueda ganar un segundo mandato.

El demócrata por Nueva York Jerrold Nadler, uno de varios demócratas de alto rango que han dicho en privado que Biden debería apartarse, dijo que el presidente ha “dejado muy claro que se presenta” y que el partido debe respaldarle.

“Él es la persona”, dijo Nadler cuando se le preguntó si Biden puede vencer a Donald Trump en noviembre. “El presidente ha determinado que él es el mejor candidato”.

El presidente, quien habló a última hora del lunes con miembros del Caucus Negro del Congreso y tiene previsto reunirse con representantes progresistas a fines de esta semana, no se dirigió directamente a los demócratas de la Cámara.

Richard Neal, de Massachusetts, calificó la reunión como un momento para escuchar y estuvo entre varios demócratas que pregonaron los logros de Biden.

“Es increíble lo que hemos hecho en los últimos tres años”, dijo.

Sin embargo, no todos se han dejado convencer. Mike Quigley, de Illinois, uno de los demócratas que ha pedido públicamente a Biden que ponga fin a su campaña, reiteró que Biden no debería seguir en la carrera.

Senadores demócratas, muchos de los cuales han expresado su preocupación por la candidatura del presidente de 81 años, tendrán su propia reunión más tarde el martes.

Descontento de los donantes

Un cada vez mayor número de donantes ha expresado su preocupación sobre la capacidad de Biden para vencer a Trump en noviembre.

Cerca de 400 de ellos enviaron una carta a última hora del lunes pidiendo a Biden que “se retire como candidato a la reelección por el bien de nuestra democracia y el futuro de nuestra nación”.

Entre los firmantes de la carta se encuentran Lisa Blau, cofundadora de la empresa de capital riesgo _able Partners, Kevin Brennan, del fondo de cobertura Bridgewater Associates, el ex director ejecutivo de Procter & Gamble Co. John E. Pepper, y dos ex comisarios del Servicio de Impuestos Internos Charles Rossotti y Fred Forman.

“Para ser claros, sea como sea se resuelva esto, le apoyaré a él o a quienquiera que sea el candidato demócrata”, dijo el martes a Bloomberg Surveillance Trey Beck, donante demócrata y ex director gerente de DE Shaw Investment Management. “Debemos unirnos tras nuestro candidato y si es Biden es a él a quien apoyaré. Caminaré sobre vidrios rotos por él”.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Biden Slows Democratic Defections While Election Worries Persist

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Christian Hall, Amanda L Gordon y Jonathan Ferro.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.