Un tribunal israelí falla que Netanyahu tendrá que declarar en su juicio por corrupción a partir de diciembre

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comenzará a prestar declaración en su juicio por corrupción a partir del 2 de diciembre, ha informado el Tribunal de Distrito de Jerusalén, después de que sus abogados pidieran hace un par de semanas que no se diera su comparecencia hasta marzo de 2025. El tribunal ha señalado que ha tenido en cuenta la situación excepcional en la que se halla Netanyahu y que el tiempo establecido este martes en el fallo es suficiente para prepararle en tiempo de guerra, pero "con el interés público en avanzar en el caso", informa 'The Times of Israel'. A finales del mes de junio, el equipo legal de Netanyahu reclamó que no podría declarar hasta marzo de 2025 debido a la guerra en curso en la Franja de Gaza. Como consecuencia de los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023 y la consiguiente operación militar a gran escala sobre la Franja de Gaza, el Ministerio de Justicia ordenó parar casi cualquier causa que no fuera considerada urgente. No obstante, a principios de noviembre de 2023 el Tribunal de Distrito de Jerusalén reanudó el juicio por corrupción contra Netanyahu, señalado en tres causas por delitos como fraude o aceptar sobornos, si bien él siempre ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos a finales de 2022.

Compartir nota: Guardar Nuevo