El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos había emitido varias alertas sobre amenazas de misiles y drones provenientes de Irán durante las primeras horas del miércoles, coincidiendo con los ataques que, según datos del medio australiano ABC, han afectado instalaciones militares ubicadas al sur de Dubái. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, informó que la base australiana Al Minhad fue impactada por un proyectil iraní, provocando daños principalmente en la infraestructura y desencadenando un incendio de alcance limitado, pero subrayó que el personal militar australiano permanece sin lesiones y bajo plena protección tras el incidente.

De acuerdo con la cobertura de ABC, las autoridades australianas especificaron que el impacto del misil generó daños superficiales en un bloque de alojamiento y en un centro médico dentro del complejo militar, así como un pequeño foco de incendio sobre la carretera de acceso a la base. El primer ministro aseguró que “ninguno de los miembros del personal australiano han resultado heridos y todos están completamente seguros en este momento”, confirmando que los protocolos de seguridad se mantienen activos y que las operaciones de contingencia funcionaron de acuerdo con lo previsto.

El episodio forma parte de un contexto regional marcado por la escalada de acciones bélicas en Oriente Próximo, iniciada el 28 de febrero con la ofensiva coordinada de Israel y Estados Unidos sobre la capital iraní, Teherán. Según consignó el medio ABC, esa operación ha tenido consecuencias letales de gran magnitud: la organización Human Rights Activists in Iran (HRA) reportó más de 3.000 muertes en la República Islámica tras la ofensiva, aunque las autoridades iraníes brindaron una estimación menor, cifrando la cantidad de fallecidos en aproximadamente 1.200 personas.

La avanzada iraní ha desplegado ataques con misiles y drones sobre varios países de la región desde el inicio de las hostilidades, intensificando el nivel de alerta en instalaciones militares y civiles de los estados vecinos. De acuerdo a ABC, en Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Defensa puso en marcha dispositivos de defensa para responder a las “sucesivas amenazas de drones y misiles desde Irán”, en un clima de alta tensión en el que se busca salvaguardar tanto la integridad de las tropas extranjeras destacadas como la infraestructura local vinculada a operaciones de apoyo internacional.

Tal como publicó ABC, la base Al Minhad cumple un papel estratégico en la logística australiana en el Golfo, sirviendo como plataforma de operaciones y tránsito para personal militar y ayuda humanitaria. Los daños reportados tras el impacto del misil no han interrumpido la actividad principal del destacamento, y las inspecciones posteriores al suceso permitieron restablecer la funcionalidad básica de los edificios afectados. El gobierno australiano mantiene un canal de coordinación permanente con las autoridades emiratíes para monitorear la situación y decidir sobre eventuales medidas adicionales de protección y contingencia en caso de nuevos intentos de ataque.

El registro de este ataque a la base australiana se enmarca en una serie de acontecimientos que han alterado la seguridad regional en los meses recientes, donde la proliferación de acciones bélicas, el uso de tecnología militar de alcance medio y la respuesta de alianzas internacionales han repercutido en la estabilidad política y militar de la zona. Reportó ABC que, aunque el reciente incidente en la base Al Minhad no produjo víctimas entre el personal, las autoridades australianas siguen de cerca la evolución del conflicto y mantienen el despliegue de recursos de seguridad y evaluación de riesgos para responder a cambios en el escenario bélico.

ABC también detalló que las autoridades emiratíes continúan monitoreando el espacio aéreo y fortaleciendo los sistemas de defensa, dado que las amenazas de ataques con drones y misiles mantienen un nivel relevante en varias zonas de la región. La cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y los contingentes extranjeros, como las fuerzas australianas, ha resultado fundamental para coordinar respuestas rápidas y limitar los efectos de posibles agresiones.

El primer ministro Anthony Albanese reafirmó su compromiso con la seguridad del personal destacado y reiteró que todas las medidas necesarias seguirán implementándose tanto en la base Al Minhad como en otras instalaciones donde haya presencia australiana. Las informaciones recogidas por ABC confirman que el incidente ha quedado como un suceso puntual dentro de un entorno de tensión creciente, sin alterar de manera significativa la misión principal de las fuerzas australianas en territorio emiratí ni las relaciones bilaterales establecidas para la gestión de la actual crisis en Oriente Próximo.