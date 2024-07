Juguettos adquiere Imaginarium y anuncia su vuelta al mercado en 2025

La cadena Juguettos ha adquirido la icónica juguetera española Imaginarium, que anunció su cierre hace unos meses, y proyecta su vuelta al mercado para 2025, según informa en un comunicado. En concreto, la firma española ha adquirido todas las marcas, imágenes de marca, patentes y diseños, dominio web y el resto de activos comerciales de Imaginarium, que anunciaba su cierre tras 32 años de actividad. De esta forma, Juguettos se ha impuesto en el proceso de adquisición de Imaginarium, que recibió varias ofertas, como la de ATAA Interactive, firma propietaria de marcas como Ataa Cars, que en abril superó inicialmente la de la juguetera alicantina. Imaginarium se declaró a finales de julio de 2022 en concurso de acreedores como consecuencia de las dificultades financieras que arrastraba. En esta situación y tras entrar en fase de liquidación el pasado verano, varias empresas se habían interesado en adquirir no solo sus activos, sino también la marca, moldes, patentes y dominios. El director general de Juguettos, José Luis Díaz Mariscal, ha indicado que ambas companías "comparten valores como la cercanía, la confianza, el no sexismo, además de enfocar el carácter lúdico del juego como una herramienta de desarrollo personal, socialización y conexión intergeneracional". De esta forma, la incorporación de Imaginarium y sus productos permitirá a Juguettos acceder a un nuevo segmento de cliente, con un enfoque más 'ecofriendly' y que busca un producto muy diferencial. "Abordamos este proyecto con la misma ilusión y pasión con el que muchos niños y mayores van a recibir la vuelta de una marca tan querida y valorada", ha señalado Mariscal. Juguettos para desarrollar e integrar el nuevo Imaginarium ha designado un equipo experimentado responsable de que la marca mantenga su esencia en todos los canales, tanto digitales como en tiendas físicas, y con el fin de garantizar un posicionamiento claramente diferenciado dentro de su catálogo. De esta forma, Juguettos, primera cadena juguetera detallista en España, representando el 14% del mercado, se hace con la icónica firma aragonesa y registró unas ventas de 141 millones de euros en 2023, en línea con el año anterior. LA JUGUETERA CON DOBLE PUERTA TENÍA PRESENCIA EN 20 PAÍSES Imaginarium, que cotizó en el Mercado Alternativo Bursátil hasta que fue excluida el 2 de febrero de 2022, llegó a contar a lo largo de su historia con cerca de 800 trabajadores y más de 420 tiendas repartidas en unos 20 países. La icónica juguetera con doble puerta anunciaba a principios del mes de abril el cierre en España, por lo que su trayectoria "llega a su fin", según informÓ a los consumidores a través de un comunicado en su perfil en la red social de Facebook. "Queridas familias, mamás, papás, abuelas... Os habréis percatado que desde hace unos días nuestra web ya no funciona. Hemos aguantado hasta el último momento, hasta nuestro último aliento, para 'pulsar el botón' y decir adiós. Con el corazón lleno de emociones encontradas y después de muchos años, nos entristece informaros que Imaginarium llega a su fin", señalaba la compañía en su perfil en esta red social. La juguetera española nació en Zaragoza en octubre de 1992 como una compañía de 'retail' multicanal de valor añadido con diseño y marca propia, especializada en la venta de juguetes y productos para la infancia, y que tenía como símbolo su 'doble puerta', una para los adultos y otra más pequeña para los niños. La compañía mostraba su "más sincero agradecimiento" a los clientes por su "lealtad, fidelidad y apoyo a lo largo de los años". "Ha sido un honor y un privilegio ser parte de vuestra vida y de la vida de vuestros hijos, proporcionándoles momentos de alegría y diversión a través de nuestros juguetes", ha señalado. También quiso destacar en su adiós el "arduo trabajo y dedicación" que ha mostrado el equipo en estos años donde "han luchado hasta el final, hasta el último minuto". "Nos despedimos con gratitud y sabiendo que hemos contribuido a hacer de este mundo algo mejor", ha subrayado la compañía en su mensaje de despedida.

