Joe Burrow, de Bengals, revela que clases de piano ayudaron a mejorar su lesión de muñeca

Redacción Deportes, 8 jul (EFE).- Joe Burrow, estelar de Cincinnati Bengals y quarterback mejor pagado de la NFL, afirmó que tomar clases de piano le ayudó a recuperarse de la rotura de ligamento de su muñeca derecha, que sufrió en noviembre del 2023.

"Siempre quise aprender a tocar el piano y vi que éste era un momento oportuno para trabajar en la destreza y flexibilidad de la mano y la muñeca mientras aprendía a hacerlo. Fue una especie de tormenta perfecta", explicó la estrella de los Bengals.

Burrow, quien junto con Trevor Lawrence de los Jacksonville Jaguarse son los jugadores mejor remunerados de la NFL con 55 millones de dólares anuales, cada uno, aseveró que está listo para destacar en la temporada 2024 tras la bajada de confianza que percibió que hay sobre su capacidad.

"Cuando no juegas al fútbol la gente se olvida de ti. Si no estás en el campo y la gente no te está mirando no hay nada que opinar. Por eso voy a darle a la gente algo de qué hablar este año. Estoy emocionado por eso", subrayó este lunes en el podcast deportivo 'Pardon My Take'.

El mariscal de campo, de 27 años, está considerado uno de los mejores de la NFL, pero reiteradas lesiones le han impedido tener la consistencia suficiente para llevar a los Bengals a ganar el primer Super Bowl de su historia.

"Esto pasa cuando te lesionas, pero estoy listo para que volvamos a ganar el Norte de la Conferencia Americana. Quiero estar en todos los partidos, sé que lo haré bien cuando esté en el campo. He tenido grandes avances en mi cuerpo", señaló.

Desde que fue seleccionado por Bengals en la primera ronda del Draft 2020, Burrow ha padecido varias lesiones. En su campaña de debut una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda sólo le permitió jugar 10 partidos.

Su mejor año fue en 2021, cuando llevó a su equipo al Super Bowl, que perdió ante Los Angeles Rams.

El año pasado sufrió en la pretemporada por una lesión en la pantorrilla. En noviembre pasado, ya en temporada regular, se sometió a una cirugía para reparar el desgarro del ligamento de la muñeca de la mano derecha, que es con la que pasa el balón.EFE

