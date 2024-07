Griezmann: "Empecé mal, me encontré mejor y acabé en el banquillo: así son las cosas"

Múnich (Alemania), 9 jul (EFE).- Antoine Griezmann, delantero de la selección de Francia, admitió este martes que empezó mal la Eurocopa 2024, aunque después mejoró y acabó en el banquillo, pero "así es la vida de un futbolista" y no se va "a quejar" tras ser suplente por segunda vez en el torneo en la derrota por 2-1 ante España en las semifinales.

"¿Mi valoración personal? Empecé mal, me encontré mejor y acabé en el banquillo. Volveremos. Intenté darlo todo, también en diferentes posiciones, por lo que tuve que adaptarme. En defensa estuvimos muy bien durante toda la Eurocopa, pero en ataque fallamos demasiadas ocasiones y eso nos perjudicó. ¿El banquillo? Así son las cosas. Así es la vida de un futbolista. Otros no han jugado ni un minuto, así que no me voy a quejar", declaró.

Además, explicó que todos en su equipo están "disgustados y tristes" y reconoció que han sufrido un fuerte golpe moral. "Creo que España fue mejor que nosotros. Las lamentaciones vienen de los primeros 20 minutos, cuando íbamos ganando. Nos empataron con un tiro lejano. Sabíamos que tiran mucho desde fuera del área y que él (Yamal) era zurdo. Marcaron el segundo cuatro minutos después y eso nos hizo daño", culminó.