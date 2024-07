El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley que traspasa tráfico a Navarra después de que el Supremo lo anulara

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley orgánica que modifica la Ley Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) en materia de tráfico, después de que el Tribunal Supremo anulara el traspaso de competencias aprobado a través de un real decreto en 2023, al entender que "no era el mecanismo legislativo adecuado". El siguiente paso será remitir el texto a las Cortes Generales para su aprobación definitiva. Así lo ha explicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que el alto tribunal consideró que un real decreto no era el instrumento "para dar una competencia a una comunidad que no la tenía regulada en su estatuto autonómico" ni las funciones o servicios prestados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En este sentido, Torres ha señalado que tras el fallo del Supremo el Ejecutivo ha acatado la sentencia y se ha puesto a trabajar junto al gobierno de Navarra "en llegar a un acuerdo consensuado". Así, ha detallado que la Comisión Negociadora culminó ese trabajo el pasado 23 de abril, que acordó modificar la Lorafna. El ministro ha puesto en valor que la reforma fue aprobada por el Parlamento Navarro el pasado 23 de mayo "con un amplio apoyo, una mayoría más que absoluta, de 45 votos de 50". El PPN y Vox votaron en contra.

