Condenan a hombre en Escuador por abusar sexualmente de su nieta cuando ella tenía 7 años

Quito, 9 jul (EFE).- La justicia ecuatoriana condenó a Ramón Roberto M. A. a nueve años y cuatro meses de prisión por abusar sexualmente de su nieta, cuando ella tenía 7 años, informó este martes la Fiscalía General del Estado.

La reproducción del testimonio anticipado y los testimonios de peritos en psicología y entorno social, entre otros, fueron determinantes para que el Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa dicte la sentencia condenatoria y en ella incluya el pago de una multa de veinte salarios básicos unificados (9.200 dólares) y de una reparación integral de 1.560 dólares.

Los hechos sucedieron en 2015, cuando la niña tenía 7 años. Su abuelo cometió -en reiteradas ocasiones- actos de naturaleza sexual sobre ella, que sucedían mientras los padres de la menor salían a trabajar y el abuelo quedaba como responsable de su cuidado, narró la Fiscalía en un comunicado.

"Me quedé estatua. No podía gritar, no tenía voz", dijo la niña al relatar los hechos e identificar al agresor durante su testimonio anticipado, tomado en cámara de Gessel.

Agregó que el abuelo le decía que no dijera nada a nadie, pues se iban a enojar con ella, no con él.

Por esto, la víctima permaneció en silencio hasta el 16 de diciembre de 2021, cuando les contó a sus padres lo ocurrido.

Sus progenitores, de inmediato, pusieron la denuncia en la Fiscalía. EFE

