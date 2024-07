Tamara Falcó, su romántico mensaje a Íñigo Onieva en su primer aniversario como marido y mujer

Día marcado en rojo en el calendario de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que hoy celebran su primer aniversario como marido y mujer. 365 días después de darse el 'sí quiero' en una romántica boda en el Palacio El Rincón, la marquesa de Griñón y el empresario continúan en una permanente luna de miel, y a pesar de que este año no ha estado exento de polémicas y rumores, lo cierto es que no pueden estar más felices del paso que dieron el 8 de julio de 2023. Y así lo ha querido gritar a los cuatro vientos la hija de Isabel Preysler dedicando un romántico mensaje en redes sociales a su flamante marido: "Parece que fue ayer cuando nos dábamos el SÍ QUIERO delante de Dios, nuestros familiares y amigos y HOY cumplimos nuestro primer año como marido y mujer". "Me llena el corazón de felicidad ver como hemos ido construyendo nuestro hogar juntos" ha confesado. "Te quiero mucho, mi amor @ionieva. Por muchos años más brindando juntos" ha deseado enamorada. Una escueta pero preciosa felicitación para la que ha elegido dos imágenes muy especiales de su boda: la primera, ambos besándose después de darse el 'sí quiero' y prometerse amor eterno; y la segunda, mucho más simbólicas, de sus manos agarradas con firmeza, representando su unión incondicional. Un primer aniversario en el que les han perseguido tanto los rumores de crisis como los de paternidad. Los primeros, completamente falsos, como Tamara ha asegurado en todas y cada una de las ocasiones en las que se ha especulado con un supuesto distanciamiento ante los planes que ambos han hecho por separado este año. Y los segundos, también, puesto que aunque la pareja no oculta que su sueño es convertirse en padres, por el momento la marquesa no está embarazada. Aunque, si todo sale bien, esperan darnos muy pronto la llegada de un nuevo miembro a la familia. Y mientras la socialité ha mostrado su lado más romántico felicitando a Íñigo públicamente por su primer año como marido y mujer, el empresario se ha limitado a repostear en sus stories de Instagram el mensaje de Tamara, aunque a buen seguro no terminará el día sin dedicar algunas palabras a la marquesa.

