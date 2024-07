Shaw: "El progreso de Bellingham ha sido aterrador"

Múnich (Alemania), 8 jul (EFE).- Luke Shaw, lateral izquierdo de Inglaterra, aseguró este lunes en rueda de prensa que el progreso de Jude Bellingham en la última fase de su carrera "ha sido realmente aterrador" y reconoció el talento de un jugador que podría ser clave en el choque de semifinales de la Eurocopa que enfrentará a su equipo con Países Bajos.

Shaw atendió a los medios de comunicación para hablar de su ausencia en casi todos los partidos de la competición, también analizó el futuro encuentro que disputará Inglaterra y alabó la figura del jugador del Real Madrid.

"El progreso de Bellingham ha sido aterrador. Cuando llegó por primera vez, se podía ver la mentalidad y el talento que tiene. Se ha mantenido humilde. Es brillante bajo presión y demuestra de lo que es capaz", manifestó.

Shaw volvió a jugar unos minutos frente a Suiza después de meses lesionado. Exactamente, desde febrero, cuando surgieron sus primeros problemas con el tendón de la corva. Su seleccionador, Gareth Southgate, le llamó con la esperanza de recuperar rápido a uno de sus titulares en la defensa. Sin embargo, hasta el quinto duelo, no pudo jugar: "Fue duro ir a los partidos y no poder ponerme la camiseta", dijo en rueda de prensa Shaw.

Southgate llegó a dejar en Inglaterra a laterales puros como Ben Chilwell (Chelsea) o Tyrick Mitchell (Crystal Palace). Sólo se llevó a Shaw para esa posición y durante los cinco encuentros de Inglaterra (Serbia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia y Suiza) utilizó sin mucho éxito a Kieran Trippier a pierna cambiada. Para alivió de Southgate y de Shaw, por fin, en cuartos, pudo jugar unos minutos tras sustituir a Kobbie Mainoo en el minuto 78.

"Ha sido difícil y extraño ir a los partidos y sentir la atmósfera sin poder participar. Fue duro, pero eso me motivó más para trabajar. El ambiente de esos encuentros también me motivó. Por supuesto que estaba emocionado por volver, pero la prioridad era pasar de ronda. Me sorprendió un poco (que fuera el único lateral izquierdo convocado), pero hay que tener en cuenta lo bueno que puede ser Trippier como lateral izquierdo", comentó.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para Southgate: "Antes de que anunciara el equipo teníamos un plan de recuperación. Era volver en el segundo o en el tercer partido, pero desafortunadamente las cosas no salieron como estaba previsto y me retrasé un partido o dos. Es duro, por supuesto. Realmente estuvieron ahí para ayudarme. No sólo Garteh Southgate, también el personal médico. Tengo mucho que agradecerles", señaló.

Asimismo, indicó "no entender las críticas" que recibe su seleccionador porque, a su juicio, ha hecho un gran trabajo por su país y por sus jugadores, a quienes ha subido de nivel. "Ningún entrenador ha tenido tanto éxito como él últimamente. Los jugadores le amamos, es exactamente lo que necesitamos. Nos permite salir al campo y dar lo mejor de nosotros. Ha demostrado mucha fe y confianza al elegirme", apuntó.

Y también afirmó que los dos últimos encuentros, el de octavos de final frente a Eslovaquia y el de cuartos contra Suiza, han unido mucho a Inglaterra "como grupo" y habló sobre la opción de alcanzar otra final tras la que perdieron en Wembley frente a Italia hace tres años: "Tenemos mucha más fe y unión que antes. En momentos como este, tenemos jugadores que pueden dar un paso al frente. Todos están ansiosos por otra semifinal, y con suerte, llegar a la final", concluyó. EFE