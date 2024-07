Manuela Velasco nos habla de la boda de su hermana

El pasado 2 de diciembre España se despedía de una de las actrices más completas de nuestro país, Concha Velasco. Un multitudinario adiós que poca gente ha olvidado, al igual que ese gran legado que ha dejado en el mundo del espectáculo. Hace unos días podíamos hablar con su sobrina, Manuela Velasco, que siempre estuvo muy unida a ella y nos reconocía que sus primos nunca se recuperarán de la pérdida de su madre: "Yo creo que eso no se recupera nunca, la pérdida de una madre, el dolor se va colocando y tienes que continuar y ya está recuperarte no lo creo". Siempre con el recuerdo de la gran chica yeye en sus vidas, la familia ha continuado para adelante, como su hermana, que se casaba hace poco tiempo y Manuela nos confesaba que fue "muy bien, muy emocionante, la verdad, muy bonito, además muy íntimo en casa de mis padres que era done quería mi hermana, pero me encargaron a mí de alguna manera oficiar la ceremonia hablar y tal". La actriz nos desveló que pasó nervios, incluso lo llegaba a comparar con un estreno porque "quería que fuera especial y bonito para los dos, fue hermosísimo ponerme en contacto con los amigos de Óscar y Carlota, que participaran y hablaran pero vamos, la noche de antes, parecía yo al novia e los nervios que pasé". Una boda a la que asistieron sus primas y en la que hubo sorpresas, ya que a los novios "les sorprendió la gente que habló, de la manera, la banda sonora, se casaron en riaza y el alcalde estuvo a nuestra disposición, nos dijo hacer lo que queráis, nos dejó todo el tiempo y el espacio para organizar lo que queríamos".

