Lunes, 8 de julio de 2024 (04:00 GMT)

La izquierda francesa y Macron dan la sorpresa y relegan a la ultraderecha al tercer lugar

París (EFE).- La izquierda francesa protagonizó este domingo una gran vuelco electoral al quedar en cabeza de las legislativas, por delante del bloque macronista, lo que relegó a la favorita, la ultraderecha de Marine Le Pen, al tercer lugar. Pero el imprevisto mapa político que deja la segunda vuelta anticipa una Asamblea Nacional enormemente dividida y sin mayorías claras, por lo que la gobernabilidad de Francia entra en una fase muy incierta, más aún en un país sin tradición de coaliciones ni alianzas. Con los 577 escaños de la Cámara ya asignados, el Nuevo Frente Popular (NFP) de socialistas, comunistas, ecologistas y la más radical La Francia Insumisa (LFI) quedó en primer lugar con 182 escaños, más otros 13 independientes de izquierda, según los datos oficiales del Ministerio del Interior.

La izquierda, primera fuerza en Francia con todos los escaños decididos

París (EFE).- La izquierda ha obtenido la mayoría relativa en Francia con todos los escaños ya asignados, y tendrá casi una treintena de diputados más que el macronismo y medio centenar más que la ultraderecha de Marine Le Pen. La coalición Nuevo Frente Popular (NFP), que engloba entre otros al Partido Socialista y a La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, logró en total 182 diputados, a los que se suman 13 independientes de izquierda. El macronismo, que en el cómputo final ha mejorado también mucho los pronósticos de los sondeos para estos comicios, cae solo hasta la segunda posición en la Asamblea Nacional, con 168 legisladores.

Le Pen lamenta su derrota pero dice que ha logrado "una victoria en diferido"

Parísl (EFE).- La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen lamentó la derrota de su partido en las legislativas de este domingo, pero recordó que han duplicado sus apoyos, por lo que consideró que "pone los cimientos de la victoria futura". "Esto es una victoria en diferido", aseguró Le Pen, que no pidió la dimisión del presidente, Emmanuel Macron, pese a lo que consideró un "fracaso" del jefe del Estado. La líder de la extrema derecha destacó la progresión de su partido "pese a tener a todos en contra, incluida a la prensa, que ha tomado partido en esta campaña".

Attal dimite como primer ministro pero se ofrece a dirigir un Gobierno provisional

Parísl (EFE).- El primer ministro francés, Gabriel Attal, anunció que mañana presentará su dimisión tras las elecciones de este domingo pero se mostró dispuesto a dirigir el Ejecutivo de forma provisional ante la situación de bloqueo parlamentario y por la cercanía de los Juegos Olímpicos. "Nuestro país afronta una situación política sin precedentes y se prepara a acoger al mundo en algunas semanas", dijo Attal en referencia a los Juegos Olímpicos de París que comienzan el próximo día 26. "Por tanto, asumiré evidentemente mis funciones todo el tiempo que el deber me lo exija", añadió en una declaración oficial tras conocerse las proyecciones de escaños para la nueva Asamblea Nacional, en la que el bloque macronista queda en segundo lugar tras el Nuevo Frente Popular (NFP) de izquierda y por delante de la ultraderecha lepenista.

Miles de personas protestan en Israel para pedir un acuerdo sobre los rehenes tras nueve meses de guerra

Jerusalén (EFE).- Cuando se cumplen nueve meses del ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas, Israel afronta este domingo movilizaciones masivas en todo el país que piden la convocatoria de elecciones anticipadas y lograr un acuerdo de alto el fuego con los islamistas que garantice el retorno de los rehenes que siguen en Gaza. Los manifestantes salieron a las calles de grandes ciudades como Tel Aviv, Jerusalén o Haifa, y bloquearon carreteras y cruces como parte de una estrategia de disrupción con la que esperan sacar a la calle a más de un millón de personas.

Egipto acogerá delegaciones de EEUU e Israel para discutir tregua en Gaza, dice TV estatal

El Cairo (EFE).- Egipto acogerá en los próximos días a delegaciones de Estados Unidos e Israel para abordar los "puntos pendientes" sobre un posible alto el fuego en la Franja de Gaza, después de que el grupo islamista Hamás presentara una propuesta revisada, informó la televisión estatal egipcia Al Qahera News. Una fuente "de alto nivel" citada por la cadena, muy próxima a los servicios de Inteligencia del país norteafricano, dijo que El Cairo realiza una serie de contactos con "todas las partes" con el objetivo de "impulsar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza".

Israel ordena evacuar tres barrios de la capital de Gaza y dirigirse hacia el oeste

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí ordenó este domingo la evacuación de los barrios de Tuffah, Ciudad Vieja y Daraj de ciudad de Gaza, en el norte del enclave, según compartió en la red social X el portavoz de las fuerzas armadas para medios árabes, Avichay Adraee. "Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente a refugios conocidos en el oeste de ciudad de Gaza", recoge el comunicado, que no especificó la ubicación de dichas áreas seguras. La orden del Ejército pone a estos tres barrios del centro y norte de la capital en alerta ante un pico de intensidad de los ataques israelíes, si bien venían sufriendo bombardeos con anterioridad.

Kiev confirma exitoso ataque con drones a dos instalaciones petroleras en la ciudad rusa de Krasnodar

Kiev (EFE).- Drones del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) atacaron con éxito dos instalaciones petroleras en la región meridional rusa de Krasnodar, próxima a la península de Crimea anexionada por Rusia, confirmó este domingo una fuente ucraniana. Según Interfax-Ucrania, los rusos no lograron durante todo el día del sábado extinguir un incendio de grandes proporciones que se había declarado tras un ataque nocturno con drones contra la instalación petrolera Lukoil-Yugnefteprodukt, cerca del pueblo de Pavlovskaya.

Orbán aterriza en China para reunirse con Xi en una visita sorpresa

Pekín (EFE).- El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, aterrizó en Pekín en la mañana local de este lunes, para realizar una visita que no había sido anunciada y en la que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping. El mandatario húngaro publicó en su cuenta oficial en la red social X una foto de su llegada a Pekín, donde fue recibido por la vicecanciller china Hua Chunying. La foto iba acompañada de un escueto mensaje: "Misión de paz". La Cancillería china anunció en un comunicado que el presidente húngaro se reunirá con Xi para mantener una "comunicación profunda" sobre "cuestiones de preocupación mutua", sin dar más detalles al respecto.

Hasta diez congresistas demócratas presionan a Biden para que abandone, según prensa de EE.UU.

Nueva York (EFE).- El número de congresistas demócratas que ha hecho llamados para que el presidente estadounidense, Joe Biden, abandone la carrera hacia las elecciones de noviembre ha aumentado en "hasta diez" representantes, informaron este domingo medios como The New York Times o The Wall Street Journal. Tras su cuestionado desempeñado en el debate con el precandidato republicano Donald Trump del pasado 27 de junio, Biden está enfrentando voces dentro de la bancada demócrata que abogan porque se retire de la contienda, aunque el mandatario prometió en los últimos días que continuará, ganará y demostrará estar "a la altura". "En una reunión de altos cargos demócratas de la Cámara de Representantes, varios asistentes dijeron el domingo que creían que Biden debía apartarse (...) Elevando a unos 10 el número de demócratas de la Cámara que piden que se aparte", detalló The Wall Street Journal citando "fuentes familiarizadas" con la cuestión.

Mercosur comienza su reunión de cancilleres con el desaire de Milei como telón de fondo

Asunción (EFE).- Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) iniciaron este domingo una reunión previa a la cumbre de jefes de Estado del bloque regional, que tiene como telón de fondo la ausencia del presidente argentino, Javier Milei, y su polémica con sus vecinos de Brasil y Bolivia. La canciller de Argentina, Diana Mondino, aseguró que el Mercosur necesita un "shock de adrenalina" para avanzar en el comercio al interior de este bloque regional y en la relación con otros mercados. Al intervenir en la sesión plenaria del encuentro de ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, Mondino destacó que su país está en un nuevo proceso de impulsar una política económica exterior "muchísimo más activa, centrada en la libertad".

Milei clausura cita de ultraderechistas en Brasil sin ninguna mención a Lula

Balneario Camboriú (Brasil) (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, clausuró este domingo un encuentro de movimientos ultraderechistas latinoamericanos en Brasil con un discurso teórico sobre los males del socialismo en que no hizo ninguna mención al jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Las supuestas provocaciones del libertario al líder progresista brasileño, con el que nunca se ha reunido ni tiene una buena relación, se limitaron a los abrazos que tuvo con el expresidente Jair Bolsonaro, el líder de la ultraderecha en Brasil y principal adversario político de Lula. El pronunciamiento de Milei en su primera visita a Brasil había generado gran expectativa ante la posibilidad de que reiterara sus críticas a Lula, al que ha tildado de comunista y corrupto, y provocara una crisis diplomática entre ambos países. EFE

