Recaudan más de 950.000 dólares para proteger a Stormy Daniels de las amenazas de simpatizantes de Donald Trump

Una campaña de donación ha recaudado 959.000 dólares (unos 884.000 euros) para facilitar medidas de protección a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como 'Stormy Daniels', que ha denunciado amenazas contra ella y su familia por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, condenado por falsificación dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a Daniels para comprar su silencio. La campaña fue lanzada por una amiga de Daniels y pretende financiar parte del cambio de casa de Clifford y sufragar el coste de todo el proceso judicial que culminó el pasado 30 de mayo con la condena contra Trump. Clifford ha denunciado acoso en redes sociales con mensajes que incluso amenazan con violar y asesinar a su hija y a otros familiares. "No es seguro para su familia y sus mascotas", advierte la promotora de la campaña, Dwayne Crawford, en el mensaje publicado en el portal gofundme.com. El objetivo es alcanzar un millón de dólares para que Clifford "pueda mudarse con su familia a algún lugar en el que se pueda sentir segura y vivir como quiera". "Necesita ayuda para pagar el creciente monto para que Trump no gane simplemente porque su bolsillo parece no tener fondo", añade el texto. Stephanie Clifford recibió 130.000 dólares para evitar que contara en plena campaña presidencial de Trump en 2016 que mantuvo relaciones sexuales con Trump una década antes. El pago fue registrado como gastos legales, por lo que Trump ha sido declarado culpable en un tribunal de Nueva York y se convirtió así en el primer expresidente condenado por un delito penal en la historia de Estados Unidos.

Compartir nota: Guardar Nuevo