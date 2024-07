Los "tories" buscan una nueva dirección tras el descalabro electoral

Londres, 6 jul (EFE).- El ahora opositor Partido Conservador británico centra sus esfuerzos en buscar un nuevo líder que consiga enderezar el rumbo de la formación, en su peor crisis tras la derrota electoral del pasado día 4 y la salida del hasta ese momento jefe de la formación y primer ministro, Rishi Sunak.

Los 'tories' perdieron en las urnas 251 escaños y se quedaron con tan solo 121 de los 650 que conforman la Cámara de los Comunes (baja), un resultado calamitoso frente a la victoria masiva de los laboristas de Keir Starmer, que lograron 412 diputados.

Ante este calamitoso panorama, los conservadores han regresado a la oposición como formación debilitada y carente de dirección tras 14 años en el poder.

El partido deberá iniciar el proceso para elegir a su nuevo dirigente después de que Rishi Sunak anunciara su intención de dimitir una vez se haya habilitado el proceso formal para llenar esa vacante.

La ex ministra de Interior Suella Braverman -que mantiene un escaño por la circunscripción de Fareham- dijo hoy a la BBC que aún no había habido "ningún anuncio" referente al proceso en el seno del partido.

"No hay anuncios. Tenemos que tomarnos un tiempo y determinar cuál es la situación", indicó Braverman, que podría ser una de las aspirantes.

Braverman, percibida como una posible aspirante a futura dirigente del partido, reconoció que el resultado electoral ha sido "realmente muy malo y cientos de excelentes diputados 'tories' han perdido su trabajo".

La extitular de Interior criticó asimismo al nuevo primer ministro por sus planes de eliminar el polémico plan de inmigración 'tory' -'plan Ruanda'- y vaticinó que "habrá grandes problemas en el horizonte que estarán ocasionados por Keir Starmer".

Además de Braverman, otro nombre que sonaba con firmeza hasta hoy mismo como potencial reemplazo era el del veterano titular saliente de Economía, Jeremy Hunt, que por muy escaso margen logró retener su escaño en la circunscripción de Godalming & Ash pero que se ha autodescartado de la carrera, según el canal GB News.

Algunas casas de apuestas han situado sus miras en la hasta ahora responsable de Empresa Kemi Benadoch como favorita, popular entre el ala más derechista de la formación por su posición sobre el Brexit y las cuestiones de género, al tiempo que se la percibe además como alguien capaz de unificar la facción más centrista entre los 'tories'.

Para otros, también el centrista Tom Tugendhat podría ser otro de los favoritos.

Suenan además los de los ex ministros de Interior James Cleverly y Priti Patel; el ex secretario de Inmigración Robert Jenrick y la ex de Sanidad, Victoria Atkins.

Los 'tories' no solo obtuvieron su peor resultado de la historia en todo el territorio del Reino Unido, donde ganaron por mayoría absoluta los laboristas, sino que en Gales, en particular, dijeron adiós a los 14 asientos que lograron en las elecciones de 2019.

La cantidad de parlamentarios que han perdido su escaño deja diezmadas las opciones entre las que buscar nuevo dirigente.

Ya no está la líder saliente de la Cámara de los Comunes (baja), Penny Mordaunt, que perdió su escaño en la circunscripción de Portsmouth North, ni el exministro de Defensa Grant Shapps, ambos vistos hasta ahora como futuras y sólidas opciones.

La junta directiva del partido 'tory' se reunirá previsiblemente este lunes para analizar los próximos pasos al tiempo que el llamado Comité 1922 -crucial a la hora de establecer los términos de la batalla por el liderazgo- se reunirá el martes, cuando se espera que los parlamentarios juren sus cargos en los Comunes.

Según opinó una figura moderada del partido conservador en declaraciones al Financial Times, "la carrera por el liderazgo estará dominada por una cuestión: ¿Cómo vencer a (el partido de ultraderecha) Reform UK?".

Otro secretario de Estado 'tory' dijo al mismo diario que la formación "está a punto de descender a la vieja disputa sobre ideologías pero a los votantes les trae sin cuidado. Les importa la competencia. Hemos perdido -dijo- porque fuimos incompetentes". EFE

prc/fpa