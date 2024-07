Presidenta de Honduras recibe a sacerdote que peregrinó 240 km por afectados de Eta e Iota

Tegucigalpa, 4 jul (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió este jueves al sacerdote Leopoldo Serrano, que peregrinó a pie unos 240 kilómetros para llegar a Tegucigalpa a pedirle ayuda para que se finalice un proyecto de viviendas para más de 300 familias damnificadas por los huracanes Eta e Iota en 2020.

"Creo que llevo más de lo que yo venía a recordarle (a Castro), voy muy alegre, muy complacido; les voy a decir que me levanté con una tristeza, solo dormí una hora y media, no por los dolores, sino por la preocupación de lo que pasaría hoy, pero voy más que complacido, no lo puedo creer lo que pasó en la reunión que tuvimos", expresó Serrano de la orden Franciscanos.

El religioso ha venido abogando desde 2020 por más de 300 familias que perdieron sus casas en lo que fue la aldea La Reina, en el departamento de Santa Bárbara, en el oeste de Honduras, que fue soterrada por un gran derrumbe el 22 de noviembre de 2020, a causa de las torrenciales lluvias causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, sin causar víctimas mortales.

Con su apoyo, en 2021 se inició un proyecto de construcción de más de 300 viviendas, de las cuales el Gobierno ya construyó 290 en el sector de Macuelizo, Santa Bárbara, más otras 29 levantadas por una fundación promovida por Serrano, pero los damnificados no cuentan con los servicios básicos, ni escuela, entre otras necesidades.

Las viviendas fueron construidas en un predio bajo el nombre de Colonia San Francisco de Asís y, al paralizarse los trabajos hace más de un año, Serrano comenzó a solicitar la ayuda del Gobierno que preside Castro.

"Tenemos una gran presidenta, ustedes son testigos, se los dije en el camino, respeto a la presidenta y ahora la voy a respetar más todavía, confío en la sinceridad de ella", enfatizó Serrano en declaraciones a los periodistas al salir del despacho de la mandataria hondureña, quien horas antes se había comunicado telefónicamente con él, cuando estaba cerca de llegar a Tegucigalpa, en su caminata que duró ocho días.

Añadió que lo que resta del proyecto de viviendas para los damnificados de la aldea La Reina, y otros que están a medias en los municipios de Choluteca, sur; Villanueva, El Progreso y Olanchito, norte.

"Si me están escuchando allá en Macuelizo, quiero decirles que se consiguió lo que ustedes querían, que se va a terminar el proyecto de la colonia San Francisco", expresó Serrano, de 59 años, quien durante la larga caminata fue acompañado por unas nueve personas, entre ellas una auxiliar de enfermería de la Policía Nacional.

Según el religioso, cuando llegó a la Casa Presidencial, Castro "ya sabía bastante" sobre el proyecto de las viviendas para los damnificados de Eta e Iota, pero quizá no en un ciento por ciento.

Señaló además que él escuchó cuando la presidenta le daba instrucciones a sus ministros para que atiendan las peticiones que le hizo a nombre de los damnificados.

La desaparición de la aldea La Reina trascendió por un vídeo difundido por Serrano en el que clamaba por ayuda para los damnificados, de los que muchos recibieron ayuda inmediata suya a través de la iglesia y otros sectores vecinos.